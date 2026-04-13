Alerta en Argentina: detectan una enfermedad mortal en ovejas y preocupa al sector exportador

Un diagnóstico inesperado en el país puso en alerta al agro y activó protocolos de control epidemiológico.

El sector agropecuario argentino atraviesa un momento de preocupación tras la confirmación de casos de scrapie clásico en ovinos reproductores importados desde Paraguay . La noticia, dada a conocer por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), encendió las alarmas tanto en productores como en exportadores, debido al impacto potencial que esta enfermedad puede tener en los mercados internacionales y en la sanidad animal del país.

La detección se produjo luego de la muerte espontánea de tres ejemplares en establecimientos rurales ubicados en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Según informó el organismo sanitario, los animales no presentaban síntomas clínicos visibles al momento de su fallecimiento, lo que generó especial inquietud entre los especialistas, dado el carácter silencioso y progresivo de la enfermedad.

Los ovinos habían ingresado al país entre los años 2021 y 2022 bajo estricto cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes. De acuerdo con SENASA, los ejemplares estaban correctamente registrados y habían superado controles clínicos anuales sin evidenciar signos compatibles con la patología. Este dato resulta clave, ya que evidencia la dificultad de detección temprana del scrapie en etapas iniciales.

El diagnóstico preliminar se realizó mediante una prueba de tamizaje ELISA, en el marco del sistema de vigilancia activa que se aplica en el territorio nacional. Posteriormente, la confirmación definitiva del scrapie clásico —una variante sin antecedentes en la Argentina— fue realizada por un laboratorio de referencia en España utilizando la técnica de Western Blot, considerada altamente específica para este tipo de enfermedades.

Frente a este escenario, el Senasa dispuso la inmediata incorporación de los establecimientos afectados a un programa oficial de control y seguimiento. Asimismo, se iniciaron acciones para reforzar la vigilancia epidemiológica y evitar la posible propagación del agente infeccioso.

En el plano internacional, la situación fue comunicada a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay. El objetivo es coordinar esfuerzos para profundizar la investigación epidemiológica y determinar el origen del brote, así como evaluar posibles medidas conjuntas de prevención.

Una enfermedad silenciosa y fatal

El scrapie, también conocido como tembladera o prúrigo lumbar, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a ovejas y cabras. Se trata de una encefalopatía espongiforme transmisible, causada por priones, es decir, proteínas con una estructura anómala que generan daños irreversibles en el sistema nervioso central.

Una de las características más preocupantes del scrapie es su evolución progresiva y fatal, sumada a la dificultad para detectarlo en fases tempranas. El contagio ocurre principalmente durante el parto, cuando los animales entran en contacto con tejidos infectados.

Entre los síntomas más frecuentes se destacan el rascado persistente debido a una intensa picazón, dificultades para caminar, temblores, pérdida de peso y alteraciones en el comportamiento. Sin embargo, en algunos casos —como los registrados recientemente en Argentina— los animales pueden morir sin manifestar signos evidentes, lo que complica aún más su identificación.

ovinos scrapie La aparición de esta enfermedad mortal y silenciosa genera preocupación por su impacto en las exportaciones.

A pesar de su gravedad en el ámbito animal, las autoridades sanitarias aclararon que el scrapie no representa un riesgo para la salud humana ni afecta a los bovinos. En este sentido, se descarta cualquier peligro asociado al consumo de carne o leche provenientes de animales.

Impacto y medidas de prevención

La confirmación de esta enfermedad en el país genera inquietud en el sector exportador, ya que podría derivar en restricciones comerciales por parte de mercados internacionales sensibles a cuestiones sanitarias. Por ello, las autoridades buscan actuar con rapidez y transparencia para contener la situación.

El scrapie es una enfermedad de notificación obligatoria, lo que implica que cualquier sospecha debe ser informada de inmediato a los organismos competentes. Esta medida es fundamental para activar protocolos de control, realizar estudios epidemiológicos y evitar la diseminación del agente infeccioso.

En este contexto, SENASA instó a productores y veterinarios a extremar las medidas de vigilancia y a reportar cualquier signo sospechoso en ovinos y caprinos. La detección temprana y la colaboración del sector resultan claves para preservar la sanidad animal y sostener la reputación del país en los mercados internacionales.

La aparición de scrapie clásico en Argentina marca un precedente que obliga a reforzar los controles y a revisar los protocolos de importación. Mientras avanza la investigación para determinar el origen del brote, el desafío será contener su propagación y minimizar su impacto en una actividad clave para la economía nacional.

Fuente: SENASA con aportes de Redacción +P.