Alerta en Patagonia por invasión de jabalíes: buscan métodos de control

Aunque la presencia de jabalíes en la zona del Nahuel Huapi se registra desde hace décadas, en los últimos años sus poblaciones han crecido de forma sostenida, generando preocupación. Se han acercado a áreas urbanas, llegando a ocupar zonas como la cancha de golf del hotel Llao Llao y el Parque Municipal Llao Llao.

Recorrido Jabali.jpg Estudian herramientas para controlar la situación.

Imposible de imaginar

Frente a la imposibilidad de erradicación, el funcionario destaca que el control es la única opción viable. Sin embargo, la caza controlada en el ejido municipal es difícil, ya que la legislación no permite la caza en áreas urbanas. Allen mencionó que es imposible imaginar cazadores "a los tiros dando vueltas por Bariloche".

Para abordar la situación, se están buscando soluciones. Allen indicó que están en contacto con la Secretaría de Fauna de la Provincia para desarrollar un método de control. Se ha propuesto el uso de jaulas trampa como una alternativa. Recientemente, se realizó una recorrida técnica en el Parque Municipal Llao Llao con el objetivo de avanzar en el estudio e instalación de trampas para la captura de jabalíes y definir puntos estratégicos.

Una propuesta de plan de manejo en elaboración contempla la captura de ejemplares vivos y su posterior extracción del parque hacia un destino aún por definir. Esta iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Subsecretaría de Fauna, junto al INTA, contando con la participación de autoridades como el Subsecretario provincial de Fauna, Roberto Espósito, el médico veterinario de INTA, Martín Abad, y el jefe de Guardaparques municipales, Víctor Boock.

Las autoridades también advierten sobre los peligros que representan estos animales, que son salvajes y no están acostumbrados a la presencia humana. Por ello, es considerado esencial que la población sepa cómo actuar al encontrarse con un jabalí. Se aconseja no asustarse, no correr, no enfrentarlo, ni arrinconarlo. La clave es mantener la calma y permitir que el animal se aleje sin sentirse amenazado.

Las autoridades continúan buscando soluciones para manejar esta invasión que afecta tanto a la fauna local como a la comunidad de Bariloche