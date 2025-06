Así podría Argentina duplicar su producción de carne sin sumar una vaca más

Cambiando los índices de extracción, porcentaje de preñez, destetes, nivel de marcación, etc., Argentina podría duplicar su producción de carne.

“Todo se puede hacer. Lo que no se puede evitar son las consecuencias”…Que la Argentina es agroindustrial no es ninguna novedad. Que la agricultura vino de la mano de las corrientes inmigratorias de Europa de fines del siglo XIX y principios del XX, tampoco (hasta ahí dominaba solo la ganadería). Pero aunque los vacunos españoles se fueron mestizando (con razas inglesas, al principio) y fueron convirtiendo a la “carne argentina” en una de las mejores del mundo, la agricultura no le fue en zaga, aunque el salto tecnológico más fuerte se dio a partir de las semillas, primero con los híbridos y luego con la transgénesis, desde mediados de los '90.