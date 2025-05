Barrera Sanitaria: todo sigue igual hasta tener respuesta de la Unión Europea y Chile

De cierto modo, los ruralistas de la Patagonia fueron a Buenos Aires a una reunión en la sede de la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación para “cantarle las cuarenta” a los funcionarios que resolvieron levantar las restricciones que impedían el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado. No se sabe el impacto que causaron sus argumentos. Sobre todo, porque desde el área de prensa de la Secretaría, que conduce Sergio Iraeta, adelantaron a +P que no habrá foto ni comunicado de prensa oficial sobre este asunto.

A juzgar por un comunicado emitido por los dirigentes, “las autoridades nacionales nos comunicaron que la barrera sanitaria no se levanta, que la Patagonia no pierde su estatus sanitario de libre de aftosa sin vacunación” y que se han hecho consultas a países de la Unión Europea y a Chile, “y se esperan las respuestas, de las que dependerá la continuidad o no de la suspensión de la aplicación de esta resolución”. Esto significa que, si los países consultados dicen que no hay ningún problema en pasar carne de una zona a otra —aunque tengan distinto estatus sanitario—, “se modificaría la resolución permitiendo solamente el ingreso de la plancha de asado”.