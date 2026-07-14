Carnes salvajes en la Patagonia: el plan de Río Negro para formalizar el jabalí y guanaco

Río Negro impulsa la formalización del jabalí y el guanaco como proteínas de cercanía bajo controles de trazabilidad y sanidad para el mercado comercial.

La provincia de Río Negro proyecta una transformación profunda en su matriz alimentaria y productiva mediante una reforma integral de la Ley Provincial de Carnes . El gobierno provincial enviará en agosto de 2026 un paquete legislativo que permitirá la comercialización formal de las denominadas carnes salvajes . Esta iniciativa, anunciada por el ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, busca integrar especies como el jabalí europeo y el guanaco a los circuitos comerciales habilitados, tales como carnicerías y restaurantes.

Según Banacloy, la regulación resulta esencial para normalizar una actividad que hoy ocurre en la marginalidad. El funcionario explicó que el esquema propuesto busca equidad procesal entre las especies: “Lo que estamos haciendo es que estos animales puedan venir a un establecimiento habilitado, como va cualquier otro tipo de especie” . De este modo, el Estado garantizaría que el producto final cumpla con estándares de inocuidad similares a los de la industria bovina o porcina.

El jabalí europeo, una especie exótica invasora que causa graves pérdidas en la producción agrícola de Río Negro.

Jabalí: El desafío ambiental y productivo

Uno de los motores de esta legislación es la expansión descontrolada del jabalí, una especie exótica que carece de depredadores naturales en Argentina. Estos animales provocan perjuicios graves en la producción agropecuaria, afectando especialmente las plantaciones de maíz y alfalfa. Al respecto, Banacloy destacó la gravedad de la situación para los productores rionegrinos al señalar que estos animales “generan mucho daño sobre los cultivos que uno ya tiene hecho”.

Desde el gobierno estiman que el aprovechamiento comercial funcionaría como una herramienta de control poblacional para mitigar los daños en los ecosistemas naturales. Actualmente, la actividad económica vinculada a esta especie permanece limitada a circuitos informales o de autoconsumo por parte de los cazadores. Por ello, el ministro enfatizó la necesidad de un cambio de escala productiva: “Tenemos que salir del modelo de caza control y escalar para que esas proteínas se comercialicen y llegar a la población”. La nueva norma exigirá la faena en establecimientos autorizados y análisis veterinarios obligatorios para detectar enfermedades zoonóticas como la triquinosis.

"No sé si es una solucion a la superpoblación, pero sí es una solución a problemas sanitarios porque al haber un control sanitario permite que haya una comercialización con inspección veterinaria. Ahora, esto podría permitir que haya un plan de manejo o habilitación de cazadores, que después envíen las piezas a un frigorífico. Entonces evitas lo que es la faena casera en en el campo, y que no haya ningún tipo de control", aseguró el veterinario Ignacio Celedón en diálogo con +P.

Y concluyó: "Es un paso muy importante para toda la cadena alimentaria de estas especies. No es en un principio la solución a la a la superpoblación, pero sí es un elemento que ayudaría muchísimo porque esto puede generar consecuencias, como controlar la caza".

El guanaco se perfila como una alternativa de "proteína de cercanía" y alta calidad.

Guanaco, proteína de cercanía

El proyecto también incluye al guanaco, una especie autóctona cuya población en la Patagonia ya supera la cantidad de ovejas existentes. Argentina concentra el 85% de la población mundial de este camélido, con un total aproximado de 2.200.000 individuos, De esta cifra, 2.024.000 ejemplares habitan en las provincias patagónicas, con Santa Cruz a la cabeza con 1.166.000 animales. La propuesta oficial no intenta desplazar el consumo de carnes tradicionales, sino sumar una alternativa de proteína de cercanía.

Banacloy proyectó un impacto significativo en el mercado interno si se logra consolidar la cadena de valor. Según sus estimaciones, el consumo de esta carne podría alcanzar niveles notables: “Probablemente entre con un kilo per cápita, que para el consumo que tenemos es un montón”. El guanaco produce una carne roja magra, rica en proteínas y con bajos niveles de grasa. Además, su fibra posee reconocimiento mundial por su finura, con un diámetro de entre 12 y 16 micras en la capa inferior.

Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico de Río Negro, impulsor del proyecto de ley.

Antecedentes regionales y exportación

Río Negro toma como referencia experiencias de otras provincias patagónicas. Santa Cruz implementó hace cinco años un sistema regulado mediante planes de manejo. En septiembre de 2018, el frigorífico Faimali concretó una exportación histórica de 19.503,07 kilogramos de carne de guanaco con destino a Bélgica, a un precio de 8 dólares por kilo. En el mercado local de aquel periodo, los cortes se colocaron a un valor de 150 pesos por kilo. Asimismo, el Ministerio de Ambiente autorizó pruebas piloto para el aprovechamiento de hasta 6.000 individuos para evaluar el potencial del cuero, la carne y la fibra.

La reforma legislativa contempla la desburocratización de los procesos de habilitación para fomentar la inversión. El ministro Banacloy afirmó que el propósito fundamental del paquete de leyes es “simplificar”, “desburocratizar” y “facilitar” los trámites administrativos para los titulares de establecimientos. Se prevé un plan de adaptación para que las plantas procesadoras operen mientras completan las adecuaciones exigidas. Localidades de la Línea Sur, como Sierra Colorada, ya poseen instalaciones que incorporarán estas nuevas especies de manera inmediata tras la aprobación de la ley.

FUENTE: Redacción +P