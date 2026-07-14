Alarma en la cadena de la carne: una empresa acumuló más de $3000 millones en cheques rechazados

La firma vinculada a la comercialización de carne vacuna quedó bajo la lupa del mercado luego de que aparecieran 160 cheques pendientes de cancelación. En el sector surgieron dudas sobre la operatoria con el frigorífico Tresnal.

Una situación financiera que comenzó como un rumor dentro del mercado ganadero terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de preocupación para la cadena de ganados y carnes de la Argentina . La empresa Argentine Young Bull SA, conocida comercialmente como El Novillo Pampeano, acumula más de $3000 millones en cheques rechazados, un hecho que encendió alarmas entre consignatarios, productores, frigoríficos, proveedores y entidades financieras.

De acuerdo con un informe comercial, la firma registra 161 cheques rechazados por un monto total de $3078,7 millones. De ese total, apenas uno fue regularizado, por lo que permanecen pendientes de cancelación 160 documentos por más de $3016 millones. La compañía, radicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, se dedica a la intermediación y comercialización de carne vacuna bajo la matrícula de abastecedor, sin figurar como frigorífico, exportador ni matarife.

La magnitud del incumplimiento generó interrogantes sobre la operatoria comercial de la empresa y, especialmente, sobre su relación con el frigorífico Tresnal, ubicado en Navarro. Diversos actores del sector sostienen que ambas compañías mantienen una estrecha vinculación operativa, aunque las características exactas de esa relación no pudieron ser verificadas de manera independiente.

Una operatoria bajo la lupa

Según fuentes del negocio cárnico, Argentine Young Bull habría sido utilizada como vehículo comercial para operaciones vinculadas a Tresnal. En ese esquema, los cheques emitidos por la firma de Pilar eran entregados al frigorífico y posteriormente endosados a distintos proveedores para cancelar compromisos comerciales.

La preocupación del mercado no se limita al monto involucrado. Referentes del sector señalan que una de las principales dudas gira en torno a la estructura de la operatoria. “Lo que llama la atención es que una matrícula que prácticamente no tenía movimiento aparezca de golpe emitiendo semejante volumen de cheques a un solo beneficiario”, explicó una fuente con conocimiento de la actividad.

La existencia de esa mecánica fue parcialmente reconocida por el presidente de Tresnal, Martín Lacase. El empresario confirmó que los documentos rechazados fueron recuperados por su compañía tras haber sido endosados a terceros. “Se levantaron todos los cheques de esta firma. Los más de $3000 millones en cheques rechazados los tenemos nosotros, que los endosamos a otros clientes”, afirmó.

No obstante, Lacase rechazó cualquier sospecha de irregularidad y aseguró que la relación con Argentine Young Bull fue exclusivamente comercial. Según explicó, una vez que comenzaron los rechazos, Tresnal inició un proceso de refinanciación y recuperación de los documentos, absorbiendo el impacto económico derivado de la situación.

“El único damnificado acá es Tresnal”, sostuvo el empresario. Además, minimizó la relevancia del monto involucrado en relación con el volumen de negocios de la compañía. “Decir que tenemos un problema por US$2 millones es insignificante para los US$200 millones que facturamos por año”, señaló.

Impacto en el mercado y respuesta de la empresa

Mientras tanto, la incertidumbre se extendió al mercado físico de hacienda. Fuentes del sector indicaron que algunos consignatarios y productores optaron por reducir o suspender nuevas operaciones hasta contar con mayor claridad sobre el alcance de la situación financiera y las consecuencias que podría generar dentro de la cadena comercial.

Un informe comercial detectó más de $3000 millones en documentos rechazados de una empresa abastecedora de carne. Bancos, proveedores y operadores de la cadena siguen con atención la evolución del caso.

La repercusión también llegó al sistema financiero. En las últimas semanas, ejecutivos bancarios realizaron consultas informales a operadores del mercado para conocer detalles sobre la relación comercial entre Argentine Young Bull y el grupo Tresnal, luego de detectar el elevado volumen de documentos rechazados.

Según datos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes al 25 de junio, Grupo Tresnal SRL y Tresnal Agropecuaria SA registran compromisos financieros por aproximadamente $32.901 millones. De ese total, cerca de $22.860 millones corresponden a Tresnal Agropecuaria SA, distribuidos entre 16 entidades financieras, mientras que Grupo Tresnal SRL mantiene obligaciones cercanas a los $10.041 millones.

A pesar de esos niveles de endeudamiento, ambas compañías se encuentran clasificadas en Situación 1 (Normal), la categoría que refleja cumplimiento regular de las obligaciones informadas al sistema financiero. Esa calificación, sin embargo, contempla únicamente la deuda bancaria y no incluye eventuales pasivos comerciales, fiscales o previsionales.

En un comunicado oficial, Grupo Tresnal negó atravesar una crisis financiera y aseguró que continúa cumpliendo normalmente con sus compromisos con productores, proveedores, entidades financieras y empleados. La empresa indicó que los cheques rechazados corresponden a operaciones comerciales con un cliente relevante del sector y sostuvo que no existió ninguna maniobra dolosa.

Además, informó que inició un proceso de regularización de los valores observados y aseguró que cerca del 99% de esos documentos ya fueron recuperados o restituidos. Mientras tanto, las dudas persisten en un mercado que sigue de cerca la evolución del caso y busca determinar el verdadero alcance de una situación que puso bajo la lupa una compleja operatoria comercial dentro de la cadena cárnica argentina.

FUENTE: La Nación con aportes de Redacción +P.