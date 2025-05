Chubut comercializó su lana de la Zafra 2024/25

Método que esquila al ovino sin manearlo, permitiendo un trato más respetuoso con el animal y posturas más cómodas para el esquilador. Este sistema produce un vellón entero, facilita el desbordado y reduce los “dobles cortes”, mejorando la calidad de la lana. Técnicas como New Pattern, Tally-Hi o Bowen priorizan la calidad sobre la velocidad.

Acondicionamiento:

Se desbordan los vellones para obtener lanas limpias y libres de contaminantes, como lana pigmentada (negra, con lunares, etc.), coloreada (manchada por orina o pinturas no lavables), o con problemas de coloración (lanas amarillas). También se evita la incorporación de materiales extraños (arpilleras, plásticos, hilos, colillas, alambres, etc.). Los vellones se clasifican en un mínimo de categorías dentro de cada lote, asegurando uniformidad según los estándares de PROLANA. En lotes pequeños, a criterio del responsable, los vellones de borregos pueden identificarse como categoría AAA.