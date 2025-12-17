Con restricciones, Tierra del Fuego aprobó cría de salmones en sus costas

Por una ajustada mayoría, se autorizó la producción de salmón en la costa atlántica de la provincia, con límites estrictos y evaluación ambiental.

Por apenas un voto (8 a 7), la Legislatura de Tierra del Fuego reformó la Ley N.° 1.355 y quedó habilitada la producción de salmones en mar abierto, una actividad económica que fuera prohibida en el año 2021 ante la presión de grupos ambientalistas, como Greenpeace. La autorización llega 7 años después de que una empresa noruega sondeara la posibilidad de hacer inversiones en esta provincia en la producción acuícola.

Fuentes vinculadas al sector empresario de la isla tomaron con cautela esta decisión legislativa, y aunque tienen allanado el camino desde lo legal, persisten reparos por falta de confianza en el Poder Judicial, en caso de que surjan amparos ante alguna eventual inversión.

“Algunos van a tratar de judicializar el tema”, evaluó la fuente, y en ese sentido, podrían anunciarse algunas inversiones, sobre todo de capitales vinculados a la industria electrónica, pero de menor escala, como para ir “tanteando el terreno”. A diferencia de Chile, que cuenta con fiordos en el lado oeste de la isla de Tierra del Fuego y dispone casi en su totalidad del Estrecho de Magallanes, la reforma aprobada el lunes a las 21:50 habilita la instalación de jaulas salmoneras en la costa este, donde es mar abierto.

“Ese es un ámbito muy desprotegido y producir en el mar abierto es muy caro y complejo. En Chile y Noruega, en la actualidad, la actividad se desarrolla en los fiordos”, dijo el especialista consultado al analizar que había sido excluido expresamente el Canal de Beagle.

Fuera del Beagle

La reforma, de todos modos, salió con una importante batería de restricciones y hasta propone la creación de organismos estatales. La primera restricción es que no se podrán anclar jaulas en los 160 kilómetros de extensión que tiene el Canal de Beagle, para proteger la biodiversidad. Los detractores de esta actividad sostienen que es frecuente que los salmones se escapen de las jaulas y que actúen como verdaderos predadores en el ambiente marino.

Lo cierto es que, golpeada la economía fueguina luego de la eliminación de aranceles a la industria electrónica, y con un 26 % de su población (que es de 186.000 habitantes) por debajo de la línea de la pobreza, el gobernador Gustavo Melella desde el año pasado impulsó un cambio en la ley, que contó con el respaldo del entonces legislador y hoy senador por La Libertad Avanza, Agustín Coto.

Para poner en perspectiva el negocio de la cría de salmones, vale recordar que el año pasado todo el complejo pesquero argentino exportó USD 2.007 millones, frente a los USD 8.817 millones del sector pesquero chileno, de los cuales 6.366 fueron de salmónidos.

En el mundo, en 2022 por primera vez, el volumen de frutos del mar producidos mediante acuicultura superó la pesca de captura, tanto de mar como de río, llegando al 50,8 % del volumen total de pescados y mariscos.

Fue en marzo de 2018 cuando Argentina anunció un convenio de cooperación con Noruega (principal productor de salmones en el mundo) para estudiar la factibilidad de desarrollar la salmonicultura en el Canal de Beagle. En ese momento, ambientalistas, científicos y representantes de la actividad turística se organizaron para oponerse por considerar que se estaba por atentar contra el ambiente, el turismo y la producción pesquera local.

Con restricciones

En resumen, en la reforma de la cuestionada ley quedó establecido que se mantiene la prohibición absoluta de salmoneras en el Canal de Beagle, queda vedada la actividad en lagos y lagunas, se habilita la acuicultura únicamente en zonas previamente declaradas aptas, con evaluación ambiental estricta. Además, cada proyecto deberá cumplir límites claros de producción, controles permanentes y fiscalización estatal.

Salmones puerto natale Salmonera en la ciudad de Puerto Natales, en el sur de Chile. EFE/RODRIGO SAEZ

En el nuevo texto se destaca que el Ejecutivo “reglamentará los procedimientos para la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el ámbito provincial, a los fines de delimitar zonas aptas para el desarrollo de la acuicultura, anticipar impactos y ordenar el uso del agua y ambientes asociados”.

También se creará un nuevo organismo en el ámbito de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente: el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de Tierra del Fuego, “a los efectos de promover la investigación aplicada, la producción acuícola, poner en valor los recursos genéticos de la provincia y favorecer la transferencia de conocimiento y la vinculación tecnológica con instituciones afines, en pos de implementar una acuicultura sostenible en todo el territorio provincial”.

La evaluación de cada proyecto quedará en manos del Poder Ejecutivo local, que aplicará la herramienta de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Además, los requisitos de dicha evaluación “serán definidos reglamentariamente, conforme a criterios técnicos productivos y de sostenibilidad, con el fin de evaluar potenciales impactos ambientales de manera integral y anticipada, coordinando el manejo y desarrollo del agua, la tierra y los recursos relacionados para maximizar el bienestar social y económico sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas”.

Se deja aclarado que “será facultad del Poder Ejecutivo, mediante reglamentación específica, establecer las formas de aprobación de proyectos, otorgamiento, disposición y autorizaciones de uso del agua para el desarrollo de la acuicultura sustentable”.

Diego Marzoni, subsecretario de Pesca y Agricultura provincial, manifestó a medios locales que el Gobierno provincial proyecta que en los próximos seis u ocho años se podrían producir 100 000 toneladas de pescado, de las cuales un máximo de 80 000 toneladas serían de salmón, y que esta sola actividad podría generar “entre 4000 y 4500 puestos de trabajo” y una inversión de hasta 400 millones de dólares.

La ajustada mayoría que permitió que obtuviera luz verde la reforma se logró a partir, sobre todo, del voto dividido de la bancada peronista. Entre los votos afirmativos se contaron los de Juan Carlos Pino, presidente de bloque del Partido Justicialista, y de Virgilio Tomás García, de la misma bancada.

salmones tierra del fuego La aprobación de la cría de salmones en Tierra del Fuego genera controversia: ambientalistas y científicos siguen luchando contra la medida.

Por la negativa votó la justicialista María Victoria Vuoto, además de Pablo Gustavo Villegas y Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino (MOPOF), y María Laura Colazo, del Partido Verde, el núcleo duro de los opositores a la autorización.

Mucha cautela

“Algo de inversión en pequeña escala puede haber, pero va a ser con moderación, como apostando una ficha, porque aún hay incertidumbre”, dijo una fuente de la industria pesquera.

En principio se estima que “algunos van a pedir las concesiones”, lo que implica iniciar los procedimientos administrativos, y se espera que “algún sector de la industria electrónica invierta algo para apoyar la iniciativa, pero será con mesura. Las condiciones de temperaturas frías también son un desafío por la menor velocidad de crecimiento de los salmones”. Ante este panorama, y consultado sobre la posibilidad de que la actividad adquiera el dinamismo que tiene en Chile, el especialista se mostró cauto: “Falta bastante para eso”.

Fuente: Redacción +P.