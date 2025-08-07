Consignatario habría intentado cobrar deuda a los golpes en Chubut

En la mañana de este jueves, y con la velocidad que suelen circular las noticias en las pequeñas comunidades de la región, se conoció un episodio violento y posterior detención de un reconocido consignatario de hacienda de Río Colorado , que habría intentado cobrar a la fuerza una deuda cercana a los 400 mil dólares, generada por el concursado Frigorífico Dicasur de Trevelín, Chubut.

Según la denuncia, el reconocido consignatario habría actuado junto a su hermano, y ayer a las 11 arribaron en términos poco amistosos a la sede del frigorífico, ubicado al oeste chubutense y que abastece a toda la zona aledaña a Esquel.

“Agredieron físicamente al propietario, robándole dos teléfonos celulares y una suma cercana a los 5 millones de pesos”, según reporto el sitio @bestamasnoticias. La víctima presentaba lesiones en el rostro, y según declaró, antes de irse los agresores lo amenazaron con un arma de fuego.

WhatsApp Image 2025-08-07 at 14.32.32 El propietario del frigorífico, Rafael Nataine.

El abogado rionegrino, Pablo Squadroni, confirmó que su cliente, Mariano Massini, no fue protagonista de un robo, sino que acudió al lugar para cobrar una deuda: “Lo que sí puedo decir es que Mariano y su hermano fueron a gestionar el cobro de una deuda, de la cual venimos hablando desde hace bastante tiempo”, declaró en FM Del Lago de Esquel.

Luego de los hechos, el propietario del frigorífico, Rafael Nataine, llamó al Centro de Monitoreo de Trevelin, y a las 11:40 efectivos del Puesto 627 y del Mini Comando AURE, interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok gris sobre la Ruta 259.

Al revisar el rodado, detectaron un arma de fuego y un cargador, y detuvieron a los ocupantes. Se destacó en la publicación: El propietario de Dicasur los reconoció en el lugar y exclamó: “Esos me robaron”. La víctima arribó al lugar aún con su rostro ensangrentado, que habría sido producto de un fuerte golpe de puño.

Esa información coincide que circuló en las últimas horas, coincide con el reporte efectuado por la policía local, que informó que las iniciales de ambos detenidos, según sus documentos, son M.R.M. y D.E.M.

La camioneta circulaba sin la patente colocada y con una antena de Starlink pegada al parabrisas. En el operativo también participó personal de la Comisaría Primera de Esquel, la División de Investigaciones y el propio jefe de la Unidad Regional, Crio. My. Hugo Melipil, quien supervisó las diligencias.

Expertos en derecho hicieron un primer análisis de la situación procesal y calificaron la situación del ahora detenido como “grave”. La justicia lo tendría a resguardo dos días hasta la formulación de los cargos, que “prima facie” podrían ser de robo, agravado por el uso de arma de fuego, y agravado por lesiones, una calificación legal que el Código Penal castiga con penas de 5 a 15 años de prisión.

A los medios de Chubut, el fiscal Martín Robertson, confirmó que los detenidos no son residentes de la zona y que “se están recolectando registros fílmicos, testimonios y otros elementos para determinar cómo ocurrieron los hechos”. Mientras tanto, los sospechosos permanecerán detenidos y se secuestró el vehículo involucrado.

Habló el sindicato

Tomás Ríos, delegado del gremio de la Federación de Personal de la Industria de la Carne, al ser entrevistado en FM DEL LAGO y expresó que “estos últimos años la empresa venía trabajando muy bien con 600 lanares y nos sorprende esta situación cuando venían trabajando bien”.

Hoy, en la planta, “tenemos de todo, hay 60 compañeros que apoyan y quieren seguir trabajando y otros 15 que buscan la forma de irse, activar en redes sociales y decir que está todo mal”, y también se refirió a las deudas, al aclarar que “se está debiendo el aguinaldo, pero no se adeudan quincenas. Nataine se adelantó en pagar una quincena adelantada en vez de pagar el aguinaldo, que es lo que se está debiendo”.