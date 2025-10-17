Crece la tensión por la barrera sanitaria: la visión de la nueva titular de SENASA

Con suma cautela pasó por Río Negro la nueva presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ), María Beatriz “Pilu” Giraudo, un territorio hostil luego que el organismo que dirige flexibilizara la barrera sanitaria para permitir el ingreso de carne con hueso , y eso despertara el enojo de ganaderos y de algunos gobernantes.

La funcionaria accedió a una acotada entrevista, donde abordó la cuestión sanitaria bovina y el manejo operativo de la barrera sanitaria. Optó por un tono técnico, aclarando en la entrevista que, por organigrama, ella depende de un estamento más político, como es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

¿Qué pasos se están dando para que toda Argentina, como ya lo hizo Brasil, pueda ser declarada toda una zona libre sin vacunación?

Los pasos que estamos dando son los que son de público conocimiento, con este nuevo esquema de vacunación (entrará en vigencia el año próximo, y eliminará la segunda campaña anual de vacunación para vaquillonas, novillos, novillitos y toritos, y se vacunará solo a terneros y terneras), que consideramos que mantiene la prudencia necesaria, considerando que dos países limítrofes, como Brasil y Bolivia, acaban de cambiar su estatus y en la situación en que estamos en nuestro país, y los datos que tenemos luego de casi 20 años sin circulación viral, realmente tenemos la tranquilidad de estar dando este paso, de generar cambios en los esquemas de vacunación.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 17.26.46 Tensión por barrera sanitaria. Giraudo recalca que SENASA articula con las provincias, pero depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

¿Y en lo operativo qué implica? ¿Cuáles políticas activas se llevan adelante para dinamizar ese proceso de que todo el país sea libre de aftosa?

Por ahora no puedo decir nada diferente de lo que está instalado hoy en día con las resoluciones que están vigentes. Insisto, el cambio y la gran novedad, tiene que ver con el cambio de esquema de vacunación, que sí va a ser parte de un plan integral sanitario, donde vamos a tener la oportunidad de fortalecer la lucha contra la brucelosis. Estamos en otras zonas del país con problemas de garrapatas, y que requieren también una atención especial.

El otro tema es que aquí, en la Patagonia, se habla de la barrera roja y verde, que tiene que ver con la sanidad de todo lo que se produce, tanto animal como vegetal. Las provincias Patagónicas, a través de sus ministros de producción, vienen hablando de tomar en control, incluso de los aspectos sanitario. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes de esta posición?

Bueno, como SENASA puedo dar solamente el punto de vista como organismo, con la certeza de que vamos a seguir profundizando nuestro rol en estos espacios, que por supuesto que están insertos no solo dentro de una visión de gobierno nacional, sino de un gobierno nacional que articula con los gobiernos provinciales, y en ese marco ofrecer el máximo y mejor servicio que nos compete como organismo de sanidad animal, vegetal y también de inocuidad alimentaria.

¿Y la relación con las provincias, cómo es? Porque las provincias dicen, bueno, vamos a Nación, planteamos nuestras inquietudes. ¿Cómo es la receptividad de esas inquietudes?

Nosotros dependemos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, pero somos un organismo que brinda servicios absolutamente a todo el país, a todas las regiones, e insisto, eso requiere de una articulación público-privada que, por supuesto, es dirigida desde la Secretaría, pero nosotros estando a la altura de las circunstancias, o trabajando para estar a la altura de ese servicio.