El Hampshire Down se proyecta al mundo desde Palermo

Entre el 11 y el 14 de abril, la Sociedad Rural de Palermo albergó por primera vez fuera de Europa el Curso Internacional de Jurados Hampshire Down, un hito que posiciona a la Argentina como referente global en genética ovina. El evento, organizado por la Asociación Argentina de Criadores Hampshire Down, no solo reunió a referentes de Sudamérica y Europa, sino que también sirvió como antesala para el Congreso Mundial de la raza, que se realizará en 2026 en Buenos Aires.