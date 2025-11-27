El último remate convalidó la suba de la hacienda en la región

Durante el último remate de hacienda, que se realizó el miércoles pasado en el predio de la Sociedad Rural de Río Colorado , los precios pagados convalidaron lo que venía ocurriendo días antes en otras subastas similares, lo que implica que no hubo un incremento en el kilo vivo , sobre todo en la categoría “invernada”, que es la que demandan quienes “terminan” de engordar el animal en sus feedlots.

El precio promedio rondó los 6.100 pesos, una cifra similar a la que hace 10 días difundimos desde +P , luego de un incremento de entre el 20 y el 30% registrado en los últimos 60 días. A comienzos de julio, un animal de similar categoría, de 200 kilos, se cotizaba a unos 4.500 pesos el kilo.

Con los precios en una aparente meseta (un ganadero advirtió que “no hay terneros porque se ha vendido mucho gordo”), las distintas empresas consignatarias se preparan para hacer un cierre de año a toda orquesta.

Podrían salir a remate, sumando todos los eventos ya programados, entre 8 y 9 mil cabezas de ganado.

El remate pasado, realizado por la consignataria Prieto y Vita, junto a Alejandro Passeggi reunió poco más de 1.000 cabezas. La Agenda continuará este 3 de diciembre en el predio de la Sociedad Rural de Choele Choel, con el remate del consignatario Leandro Monedero (LM consignataria), continuará con dos actividades el mismo día 10 de diciembre. Una a realizarse en la Sociedad Rural de la Adela, sede de los ganaderos del sur pampeano, donde la firma Otermin&Massini estima llegar a los 2.000 animales, que serán subastados bajo el martillo de Guillermo “Vasco” Ayerra. El mismo día habrá actividad desde las 14,30 en la Sociedad Rural de Patagones, con convocatoria de la Cooperativa de Viedma y Patagones. En este caso ya se adelantó que saldrán a la venta 1.400 vacunos.

En Conesa, la firma Lesiuk Hermanos promete batir récord, al sacar a la venta este 12 de diciembre “más de 2.000 cabezas” de ganado, mientras que, sobre el cierre de año, una vez más Otermin & Massini programaron un remate para el 19 de diciembre en la Sociedad Rural de Río Colorado, con más de mil cabezas según adelantaron los organizadores.

“Los precios estuvieron dentro de lo normal”, comentó uno de los compradores que asistió al último remate, quien intenta repoblar su establecimiento luego de las ventas de animales ya terminados y destinados a faena.

Por su parte, el consignatario Sergio “Checho” Prieto aseguró que “los precios sostuvieron los techos de la suba en todas las categorías”. De ese modo sintetizó que los últimos incrementos del kilo vivo llegaron para quedarse, atento que la demanda siguió firme y los precios no experimentaron variaciones negativas.