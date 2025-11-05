Escarabajos estercoleros, el aliado que revoluciona la ganadería en Argentina

Los escarabajos de la subfamilia Scarabaeidae contribuyen a la fertilidad del suelo y la salud ecosistémica FOTO: Gentileza investigadores

Los escarabajos estercoleros (Coleoptera: Scarabaeinae) emergen como actores fundamentales en la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas y ganaderos. Un equipo de investigadores del CONICET , liderado por Andrés Gómez-Cifuentes y Gustavo Zurita del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET – UNaM) , ha publicado la primera revisión integral sobre esta subfamilia en Argentina. Este trabajo, que compila 81 estudios científicos desde 1944, destaca un crecimiento exponencial en la investigación a partir de la década del 2000, concentrando el 78 por ciento de todas las publicaciones en ese período.

Estos insectos no solo contribuyen a la fertilidad del suelo y la salud ecosistémica , sino que también juegan un papel pivotal en la ganadería sustentable . Su comportamiento de enterrar materia orgánica —como estiércol o carroña— para alimentación y nidificación facilita procesos ecológicos esenciales: la degradación de materia orgánica , la dispersión secundaria de semillas y la bioturbación . En particular, están vinculados al ciclado de nutrientes , modificando las propiedades fisicoquímicas del suelo y reduciendo la incidencia de parásitos, lo que los convierte en aliados naturales para prácticas productivas más eficientes y ecológicas.

La revisión categoriza los estudios en siete áreas principales. Los temas más explorados incluyen el comportamiento y evolución (28 por ciento de los trabajos), enfocados en estrategias de reubicación de alimentos, comportamiento reproductivo y de apareamiento. Le sigue la taxonomía, sistemática y filogenia con un 27 por ciento, centrada en el diagnóstico, descripción y clasificación de especies. Los estudios sobre biodiversidad y conservación representan un 21 por ciento, evaluando impactos como la pérdida, fragmentación y sustitución de hábitats naturales por usos antropogénicos del suelo.

image En el Chaco Seco, los resultados revelaron que la presencia de escarabajos triplicó los contenidos de fósforo. FOTO: Gentileza investigadores

Sin embargo, el análisis identifica vacíos de conocimiento críticos que obstaculizan una comprensión completa. Las áreas menos estudiadas son las funciones ecológicas y la fisiología, cada una con solo un 6 por ciento de los trabajos. En funciones ecológicas, se priorizan los cambios en el ciclo de nutrientes, la remoción del suelo y la viabilidad de semillas. Aún más preocupante es el escaso enfoque en el impacto directo del manejo ganadero, con apenas un trabajo dedicado a este tema. Los investigadores enfatizan la necesidad de incorporar datos sobre tipos de gestión, uso de fármacos antiparasitarios y características de pastos para habilitar comparaciones a gran escala.

“Esta investigación representa la primera revisión de este grupo en el país y fue publicada en un número especial de la Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, en el marco de la conmemoración del centenario de la revista”, resaltó Gómez-Cifuentes.

image Los estudios sobre estos insectos podrían aumentar el conocimiento de sus funciones ecológicas y su papel en el sector productivo ganadero. FOTO: Gentileza investigadores

El rol en sistemas productivos

Para ilustrar la importancia de profundizar en las funciones ecológicas, el equipo cita un estudio previo de Gómez-Cifuentes publicado en 2023, enfocado en el Chaco Seco, una de las regiones ganaderas clave de Argentina. Los resultados demostraron que la presencia de escarabajos estercoleros triplicó los contenidos de fósforo en el suelo. Además, se observaron niveles superiores de carbono orgánico total, conductividad eléctrica y calcio en sistemas de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), comparados con sábanas arbustivas.

“Nuestros resultados enfatizan el papel crítico de los escarabajos estercoleros en el mantenimiento de la calidad del suelo asociado con las prácticas de manejo ganadero más extendidas del Chaco seco argentino”, explica Gómez-Cifuentes. Este enfoque subraya cómo integrar estos insectos en estrategias de manejo puede compatibilizar la producción con la conservación, promoviendo una ganadería más resiliente frente a desafíos climáticos y ambientales.

ganadería vacas hacienda-ganado-pasto Equipo del CONICET analizando funciones ecológicas: triplicando fósforo y mejorando carbono orgánico en sistemas integrados de manejo ganadero.

Oportunidades para futuras investigaciones

La distribución espacial de los estudios revela desigualdades notables. La Selva Paranaense (Bosque Atlántico) concentra la mayor cantidad de investigaciones y registros de especies, seguida por el Chaco Húmedo y Seco. En contraste, hay una notable ausencia de publicaciones en el centro y sur del país, incluyendo ecorregiones como las Yungas y los Campos y Malezales. Estas zonas, con condiciones microclimáticas favorables y diversidad de mamíferos, deberían albergar poblaciones significativas de Scarabaeinae, pero carecen de datos empíricos.

A nivel provincial, Misiones lidera con 19 publicaciones y 127 especies reportadas. Se recomienda priorizar investigaciones en el NOA (La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán y Jujuy), la región Pampeana (Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe) y Cuyo (San Juan y San Luis), donde se estima una subrepresentación de especies.

Los investigadores concluyen que las funciones ecológicas y la fisiología ofrecen el mayor potencial para avances futuros, especialmente en ecorregiones subestudiadas. Ampliar este conocimiento no solo enriquecerá la entomología aplicada, sino que también impulsará innovaciones en la ganadería sustentable, alineadas con objetivos de desarrollo sostenible. Este trabajo del CONICET marca un hito, invitando a la comunidad científica a llenar estos vacíos para un futuro agroecológico más robusto en Argentina.



Fuente: Conicet con aportes de +P