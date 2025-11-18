Finalmente, hoy inauguraron el nuevo puente La Rinconada

Fue sin grandes pompas, como quien quiere pasar página de los 19 años. Vialidad Nacional informó que se habilitó formalmente la circulación en el nuevo puente de La Rinconada , ubicado sobre la Ruta Nacional 40, sobre el río Collón Curá, a unos 30 kms. de la ciudad de Junín de los Andes.

El nuevo puente, que forma parte de un proyecto integral de mejora de la conectividad en la región, cuenta con una longitud total de 281 metros, con dos carriles, uno por cada sentido de circulación y con más de 700 metros de accesos en ambos extremos, con banquinas enripiadas y señalamiento horizontal y vertical.

La ceremonia estuvo encabezada por el Ingeniero Javier Cerda, responsable del Distrito 12 de Vialidad Nacional, quien brindó detalles sobre la culminación de este proyecto de gran envergadura para la provincia.

¿Y el viejo puente?

La obra reemplaza al puente existente, inaugurado en 1942, de un solo carril, y constituye la culminación de una de las obras viales más relevantes de los últimos años en la zona. Además, su habilitación, impulsará el desarrollo turístico y económico de la Patagonia, al facilitar el acceso a los principales destinos de la región.

