Ganadería: "Cada región tiene sus desventajas productivas, no creo que el rol del Estado sea resarcirlas"

La reacción, sobre todo de parte de los ganaderos patagónicos, no se hizo esperar, al punto de que, unos días después, la medida fue puesta en suspenso por 90 días. Pero luego de conversaciones con las partes involucradas, y con la venia de dos mercados relevantes como la Unión Europea y Chile, se emitió una nueva Resolución, que permite el ingreso de carne bovina con huesos planos, que incluye el asado y deja fuera cortes como el osobuco, así como los cuartos y las medias reses. La medida fija una serie de requisitos sobre la maduración de la carne, el pH, el tipo de empaque y el origen de los animales faenados, y no habilita el ingreso de animales vivos.

Los productores patagónicos intentaron apelar la medida, e incluso en Santa Cruz anunciaron que pondrían su propia barrera, sin que nada de esto por el momento haya superado el nivel de gestiones y declaraciones. +P conversó al respecto con Miguel Gorelik, director del portal especializado ValorCarne y con más de 30 años de trayectoria en la industria frigorífica.

- ¿Se esperaba esta flexibilización de la barrera sanitaria?

- No que yo sepa.

- Desde distintos lugares se argumenta que la vacunación debería eliminarse en todo el país, para que todo el territorio argentino sea libre de aftosa sin vacunación. Pero muchos productores y algunos técnicos temen que vuelva a ocurrir un desastre como el del brote del 2000/01, cuando se perdieron prácticamente todos los mercados externos. ¿Qué opina al respecto?

- Es un paso riesgoso, y ya lo vivimos esto, lo que lo hace más riesgoso. De todas maneras, hay estudios y análisis a nivel nacional e internacional que permiten tomar una decisión acerca de cómo avanzar con este asunto el día de mañana. También está el tema de que países vecinos, como Brasil y Bolivia, han dejado de vacunar y, de alguna manera, el riesgo regional se incrementa en ese sentido. Pero, bueno, no estoy en condiciones de opinar al respecto.

- Algunas empresas de La Pampa, de las 9 que cumplen con las condiciones para hacerlo, ya habrían comenzado a enviar asados con hueso y, de acuerdo con publicaciones periodísticas, en algunos lugares de la Patagonia ya bajó hasta 30% el precio desde la flexibilización de la barrera. El enorme frigorífico Swift anunció que hará un primer envío de 30 o 40 toneladas desde Rosario, a distribuidores y supermercados de Neuquén, Río Negro y parte de Chubut, que luego continuará semanalmente, y prevé que el asado bajará 20%, hasta ubicarse entre 12.000 y 13.000 pesos para el consumidor. ¿Piensa que esto se puede generalizar geográficamente, y/o extender a otros cortes?

- Creo que sí puede tener un impacto importante sobre el asado patagónico, pero no debería impactar en el precio de otros cortes. No hay que olvidarse que hasta ahora toda la carne que fuera necesaria entraba a la Patagonia; es decir, ya estaban compitiendo con los animales criados en la Patagonia.

- ¿Puede esto presionar una baja del novillo patagónico, hasta equipararlo con los del Norte de la barrera?

- El asado y todo el paquete del parrillero representa el 15% del peso de la media res. Parece difícil que esto solo pueda tener un impacto demasiado grande sobre el precio de todo el animal. No hay que descartarlo. Por otra parte, el novillo gordo patagónico ha tenido en general un precio 20% superior al del norte, pero los animales para invernar tenían un precio similar al del resto del país.

- ¿Qué piensa de la posibilidad de que ingrese a la Patagonia carne de Brasil? ¿Hay alguna restricción sanitaria extra, como uso de hormonas u otra, que podría impedirlo?

- Yo creo que no deberían oponerse motivos regulatorios para impedir el ingreso de carne de Brasil. Pero entiendo que todavía no se ha dado esa situación. Inclusive, podría ingresar carne de Brasil no solo con huesos planos, sino con cualquier tipo de hueso, y también medias reses o cuartos.

- ¿Se pudo aprovechar comercialmente la barrera patagónica en el mercado externo? ¿A qué otros mercados se ha logrado entrar con el status de “libre sin vacunación”, aparte de Japón?

- Entiendo que podría también exportarse carne con hueso a Europa, cosa que me parece que no ha sucedido.

carne Fridevi-Carne-cortes.jpg Las expectativas de exportación de carne de la Patagonia al mercado japonés quedaron restringidas a unas pocas toneladas de producto.

- Y la exportación de carne bovina a Japón, por ejemplo, que se habilitó en 2018, es insignificante.

- El mercado japonés es muy difícil. Y la Argentina tiene una única planta, de tamaño mediano, habilitada para este comercio, así que no debería sorprender que los volúmenes sean muy bajos en estas exportaciones.

- Pero el beneficio del status tampoco motivó que se levantaran otras plantas, o que se ampliara la habilitada, entonces, ¿resultó un negocio importante como se esperaba?

- No, es un poco frustrante. Pero también es cierto que inversiones en nuevas plantas o en ampliar la capacidad de la existente toman tiempo, demandan recursos muy importantes y tampoco hay que olvidarse que la Patagonia tiene solo el 2% de las existencias vacunas del país, es decir que es una base de lanzamiento muy pequeña.

- ¿No quedaron más complicados los frigoríficos patagónicos con esta medida, al permitirse el ingreso de los asados pero no de animales del norte de la Patagonia?

- No creo que tenga este direccionamiento la decisión; si no pueden entrar cortes con huesos no planos, ni medias reses ni cuartos bovinos, mucho menos van a permitir animales vivos. No me parece que se haya pensado en esta derivación para tomar la medida. Ahora, desde el punto de vista estrictamente de los frigoríficos patagónicos, es una situación de mercado un poco más complicada, por supuesto.

- Compiten con asados del norte, pero están restringidos a faenar novillos escasos y caros.

- Sí, pero no está claro si esto podría provocar una baja en el precio de los novillos para faena o, en general, de la hacienda que hay en la Patagonia. Y en alguna medida creo que podría suceder. De todos modos, evaluarlo en estos términos es un poco injusto, digamos, en el sentido de que esta medida debe haber sido tomada considerando la totalidad del movimiento de hacienda, de carne y la cuestión sanitaria. Y nadie debía pensar que la barrera iba a durar toda la vida.

- Muchos alegan que es mucho más difícil producir un novillo en la Patagonia, con pastos escasos, fríos extremos y grandes distancias, y la barrera puede verse como una compensación en ese sentido. ¿Piensa que habría que reemplazar esa protección con incentivos o de algún otro modo, para emparejar sus posibilidades?

- Cada región tiene sus desventajas. Seguramente, criar vacunos en el NOA o en el NEA también impone ciertas dificultades, o en el Oeste, etcétera. No me parece que sea el rol del Estado tratar de subsanar o resarcir esas situaciones. Por otro lado, la distancia física que separa a la Patagonia de la hacienda de precios más competitivos seguirá funcionando como un factor de “protección” para la región.