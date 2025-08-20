Ganaderos y crianceros pidieron el gobierno de Neuquén que declare la emergencia por sequía

“Las montañas están negras, porque no hubo nieve en la cordillera”, dice Cecilia de Larminat. Foto: Fabricio González.

Los productores ganaderos de Neuquén enviaron una nota a las autoridades provinciales para que se analice la declaración de emergencia por sequía , atento el déficit de lluvias y sobre todo de nevadas. “ Nos estamos poniendo a disposición, porque más allá de las soluciones coyunturales, queremos trabajar en soluciones más de fondo”, declaró a +P, Cecilia de Larminat, presidente de la Sociedad Rural de Neuquén (SRN), que viene analizando el fenómeno junto a otras entidades, como la Cooperativa Agropecuaria de Pequeños Productores que tiene sede en Zapala.

“ Las montañas están negras, porque no hubo nieve en la cordillera” , comentó esta productora de Las Lajas, quien resaltó que “otros años, a esta altura, estábamos con barro hasta el tobillo en algunos campos, y hoy vuela tierra”.

Aseguró que “lo peor será a partir de diciembre y hasta marzo”, donde se hará más evidente la debilidad de los pastizales.

“Estas sequías son tan recurrentes, que tenemos que pensar soluciones más creativas y duraderas”, entre las cuales mencionó recomendaciones para “alivianar” los campos de su eventual sobrecarga de animales.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.06.08 El campo levanta una bandera de alerta por la sequía. Foto: Fabricio González.

Para eso, esperan que se conforme “una mesa provincial”, a la que acudan las entidades rurales y todos los organismos de gobierno con capacidad de decisión sobre el tema, desde recursos hídricos hasta rentas, atento los beneficios fiscales que se pueden otorgar a quienes pierdan su capital por falta de alimento para los rodeos.

La emergencia

Destacó que de por sí la declaración de emergencia “agiliza todas las respuestas”, y aclaró que “más que exigir, lo que pretendemos es ponernos a disposición para proponer soluciones”.

Entre ellas, están esbozando la posibilidad de generar un recinto para engordar a los animales con peor condición corporal, para recuperarlos con el fin de que tengan un valor comercial, evitando así que los campos se recarguen de ganado improductivo. Y más allá de una intervención estatal, se pretende que se encuentren soluciones donde haya más participación de los ganaderos.

Hoy, muchos de esos animales son llevados a la cordillera a pastorear en los habituales arreos, y mueren antes de poder regresar.

“Tal vez una sequía es un puntapié para generar proyectos o soluciones que perduren”; confió De Larminat, quien aseguró que la meta es “encontrar herramientas para que la solución no solo pase por medidas de subsistencia”.