Se acerca el Cherry Day, un punto de encuentro clave para la cereza de la Patagonia

La edición 2025 de Cherry Day se llevará a cabo en Río Negro.

Mañana se llevará a cabo la edición 2025 del evento técnico-productivo-comercial "Cherry Day", en la ciudad de General Roca. Se trata de la reunión más importante de la región que busca llevar a los asistentes toda la información necesaria para comprender las variables que inciden en el crecimiento y desarrollo global de este cultivo, con charlas de destacados exponentes del país y del extranjero, que analizarán la comercialización, con análisis de los mercados, y también factores técnicos ligados a la producción del cultivo de las cerezas.

El objetivo de "Cherry Day 2025" es buscar un punto de encuentro entre todos los actores del sistema productivo-comercial de cerezas. Es un espacio de interacción, comunicación y generación de negocios. Las conferencias también apuntan a esto: abrir el conocimiento puntualmente a las necesidades que tiene hoy la actividad en la Argentina.

Entre los speakers internacionales que van a estar presentes en el evento se destacan Claudio Moreno Giménez, de Agrofresh; y Francisco Maldonado, de Stoller, ambos provenientes de Chile. También participarán varios especialistas locales que expondrán distintos temas de actualidad por los que está atravesando la industria de cerezas.

Radiografía de la cereza en Argentina

De acuerdo a un informe publicado por INTA Alto Valle, resumió la temporada 2024-2025 de la producción y exportación de cerezas patagónicas en Argentina con datos contundentes.

Para empezar, Argentina se consolidó como el segundo exportador de cerezas del hemisferio sur, después del coloso de Chile.

image

Las exportaciones patagónicas superaron las 6.600 toneladas en la temporada 2024-2025. La región de la Patagonia Norte, con Río Negro y Neuquén, lideró este desempeño.

La temporada se destacó por un adelanto en las fechas de cosecha, con un incremento significativo de los envíos en noviembre. Más del 80% de las exportaciones se realizaron por vía aérea para aprovechar el mercado de primicia y obtener mejores precios.

image

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos y China, seguidos por España, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Canadá. Chubut lidera las exportaciones a Estados Unidos, mientras que Neuquén es el principal origen de las exportaciones a China.

Las variedades más plantadas son Lapins, Santina, Sweet Heart, Royal Down y Bing, que concentran cerca del 75% de las plantaciones de la región.

China merece un párrafo aparte. En el mercado mayorista de China, los precios de la variedad Santina llegaron a cerca de $30 USD/kg en las semanas 44-45. El precio promedio FOB para las cerezas argentinas en China fue de $4.98 USD/kg.

image

Por otro lado, en Estados Unidos, el precio FOT (Franco a bordo de camión) para las cerezas argentinas fue de $11.5 USD/kg entre las semanas 51 de 2024 y 4 de 2025.

La diferencia de precio entre calibres grandes y pequeños en el mercado chino puede ser de hasta $10 USD/kg al inicio de la temporada, una brecha que se reduce con el tiempo.

La actividad cerecera patagónica está en crecimiento y el Cherry Day es uno de los indicadores de esta apuesta de la producción regional.