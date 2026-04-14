¿Justicia?: Recuperaron 127 robadas y el único sospechoso esta libre

Un hombre de 32 años acusado por la justicia de cometer “ abigeato agravado ”, luego que le incautaran 127 animales vacunos en un predio ubicado en la zona rural de Lamarque . De ese total, 57 no tenían marca, por lo que fueron considerados “orejanos” y las otros 70 animales presentaban marcas de distintos establecimientos agropecuarios.

Si bien en medio de los operativos la policía logró detener al principal sospechoso, la Justicia dispuso su libertad bajo medidas cautelares. Según informó el Gobierno de Río Negro , “deberá cumplir con restricciones durante cuatro meses y portar una tobillera electrónica de geolocalización, lo que permitirá monitorear sus movimientos mientras avanza la causa”.

Esto disparó la indignación de algunos ganaderos que hicieron conocer su descontento con la Justicia en medios radiales de Valle Medio y en redes sociales.

El jefe de la Regional IV de policía, con sede en Choele Choel, Juan Carlos Bautista, confirmó que durante el fin de semana se registraron dos hechos de abigeato en la zona rural de Paso Piedra. El personal uniformado logró efectuar detenciones, allanamientos y múltiples secuestros, según declaró a FM Visión de Lamarque.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 13.14.22 Golpe al robo de ganado: secuestran 16 millones de pesos y armas tras allanamientos en Valle Medio.

Las pesquisas comenzaron cuando se descubrió el intento de robo de 10 vacunos, usando para esa faena delictiva una camioneta con un carro. Al día siguiente, otro productor de la zona denunció que le faltaban 6 animales. Fue así que se organizó una partida con intervención de la Brigada Rural junto a efectivos de Luis Beltrán.

EN medio de los rastrillajes, los policías encontraron “in fraganti” un vehículo que transportaba cinco de los animales robados. Ante las evidencias incontrastables, se procedió a la detención de un mayor de edad con domicilio en Lamarque.

Ese fue el primer paso de una serie de procedimientos, uno de los cuales permitió requisar unos 16 millones de pesos en efectivo, además de una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa cargada, un fusil tipo Winchester calibre 30-30 y municiones.

Con todos estos indicios, la Justicia libró varias órdenes de allanamiento en Lamarque y Luis Beltrán. Franqueado los accesos a las propiedades, el personal policial pudo secuestrar tres armas más y unas 250 municiones de distintos calibres. También se secuestraron celulares y otros elementos relevantes para la causa. De todos modos, el que manejaba la camioneta con las vacas ajenas, deambula libremente con la tobillera.

Se pudo saber que todos los animales fueron trasladados al predio de la Sociedad Rural, donde personal de Ganadería trabaja para determinar su origen y propietarios legítimos.

Fuente: Redacción +P