La carne argentina vuelve a brillar en Anuga 2025: fuerte presencia del IPCVA y buenos negocios en Europa

Durante el fin de semana comenzó a desarrollarse en Colonia, Alemania, una nueva edición de Anuga, una de las ferias internacionales más importantes de la industria alimentaria. Este evento, que reúne a miles de expositores y compradores de todo el mundo, se ha convertido en un punto de encuentro clave para el comercio global de alimentos y bebidas. En este contexto, la carne vacuna argentina vuelve a ocupar un rol protagónico , con una imponente participación organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El Pabellón “Argentine Beef” se extiende sobre 850 metros cuadrados y cuenta con stands individuales para 32 empresas exportadoras, además de un restaurante con 40 mesas, donde los visitantes y clientes internacionales pueden degustar los emblemáticos cortes argentinos, como el bife ancho y el bife angosto a la parrilla. La feria se extenderá hasta el martes y representa una oportunidad estratégica para consolidar negocios y expandir mercados en un contexto global de alta demanda y buenos precios internacionales para la carne bovina.

Presencia institucional y trabajo conjunto

Además del despliegue empresarial, la presencia argentina en Anuga 2025 cuenta con un fuerte respaldo institucional. En los últimos días, el pabellón fue visitado por funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos Martín Fernández, jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agropecuarios; Gastón Funes, agregado agrícola de la Argentina ante la Unión Europea; y Santiago Bonifacio, director nacional de Cooperación Internacional.

“Desde la Secretaría impulsamos una agenda orientada al posicionamiento internacional de la carne argentina, la apertura de nuevos mercados y el cumplimiento de los marcos regulatorios que exigen distintos destinos”, expresó Fernández durante su recorrida por la feria. Y agregó: “No alcanza con tener la mejor carne del mundo: es necesario posicionarla y facilitar el acceso a los mercados internacionales, en un contexto de creciente competencia global”.

Por su parte, Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA, destacó la coordinación entre el sector público y privado: “El Instituto trabaja de manera integrada con las autoridades nacionales, tanto en las negociaciones internacionales como en los desafíos cotidianos para acceder a mercados cada vez más exigentes”.

ganadería hereford La calidad de la hacienda argentina tiene un reconocimiento internacional.

En la misma línea, Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA, subrayó la relevancia del trabajo conjunto y la presencia oficial en las ferias: “Estos encuentros permiten no solo mostrar la calidad de nuestra carne, sino también resolver temas administrativos y operativos directamente con los funcionarios, lo que agiliza embarques y contratos comerciales”.

Un modelo de articulación público-privada

Fernández resaltó que la experiencia del IPCVA en Anuga es “un ejemplo de éxito para otras industrias”, al demostrar cómo la articulación entre la producción ganadera, la industria frigorífica y el Estado puede traducirse en resultados concretos en términos de posicionamiento y comercio internacional.

Desde la Agregaduría Agrícola argentina ante la Unión Europea, se vienen impulsando acciones conjuntas con el sector privado ante la Comisión Europea y las cámaras de importadores de distintos países, fortaleciendo los vínculos comerciales y diplomáticos del país en el bloque comunitario.

Uno de los temas que más interés despertó entre los visitantes y compradores europeos fue la presentación del sistema argentino de carne libre de deforestación, una exigencia clave del nuevo Reglamento de la Unión Europea que prohíbe la importación de productos provenientes de zonas deforestadas desde 2020.

Aunque la aplicación plena de esta normativa fue prorrogada, el IPCVA aprovechó la feria para explicar cómo la Argentina garantizará el cumplimiento de estos estándares ambientales. En un auditorio especialmente montado en el corazón del pabellón, Adrián Bifaretti (IPCVA) y Gerardo Leotta (Consorcio ABC) presentaron el funcionamiento de la plataforma VISEC, desarrollada para asegurar la trazabilidad y sustentabilidad de la carne argentina.

“Estamos mostrando a los importadores cómo funciona nuestro sistema de análisis de riesgo sobre deforestación, desarrollado junto al CONICET. El resultado es que el 87% del territorio ganadero argentino presenta riesgo nulo, lo que demuestra con evidencia científica la sostenibilidad de nuestra producción”, explicó Bifaretti.

A su turno, Leotta detalló que el sistema VISEC permite cumplir con los criterios de legalidad, trazabilidad y sostenibilidad exigidos por la Unión Europea: “Damos toda la información necesaria para que los importadores puedan cumplir con la debida diligencia en materia ambiental y de origen de los productos”.

Anuga 2025 1 Distintos cortes fueron presentados en esta importante feria de alimentos que se realizó en la ciudad de Colonia, Alemania.

Durante la presentación, los asistentes pudieron degustar carne del primer envío argentino certificado como “libre de deforestación”, elaborado por el frigorífico ARREBEEF y enviado especialmente a Anuga para esta ocasión. La propuesta sorprendió a los compradores por su rigurosidad científica y por la capacidad del país para adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias internacionales.

Proyección y optimismo

En los próximos días, la presentación del sistema argentino de sostenibilidad se repetirá ante cámaras de importadores de Holanda, España, Italia, Bélgica y otros países europeos, mientras las 32 empresas exportadoras presentes continúan concretando acuerdos comerciales.

El clima general en el pabellón del Argentine Beef es de optimismo y dinamismo, reflejo de una estrategia que combina calidad, sustentabilidad y diplomacia comercial. En un mundo donde los consumidores exigen cada vez más transparencia y responsabilidad ambiental, la Argentina busca reafirmar su lugar como proveedor confiable de la mejor carne del mundo.

Fuente: IPCVA con aportes de Redacción +P.