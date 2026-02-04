Más campo, menos corral: la transición que se consolida en la ganadería

A lo largo del último año hemos seguido de cerca la evolución de las recrías pastoriles, con especial foco en la oferta de terneros. Según las estadísticas de traslado de animales publicadas por SENASA, se observa una recuperación incipiente pero sostenida en la proporción de terneros y terneras enviados a otros establecimientos de cría o invernada en el campo , en lugar de ingresar directamente a corrales de engorde. Si bien no se trata de un indicador definitivo, los datos muestran que en 2025 más del 76% de los terneros/as salieron de los campos de cría con destino a establecimientos no registrados para engorde a corral.

Este incipiente cambio de tendencia en los movimientos de terneros también invita a analizar la dinámica de los feedlots. Un aspecto relevante, señalado en informes anteriores, es el aumento sostenido de la participación de los animales provenientes de feedlots en la faena total. Esto no solo descarta la hipótesis de una menor actividad de los corrales ante la recuperación de los sistemas pastoriles, sino que también refleja una mayor integración de los feedlots con las recrías y la terminación de animales provenientes del campo.

Según las estadísticas de traslado, en 2025 el 33% de los animales faenados provino directamente del feedlot, mientras que al menos un 5% recibió algún tipo de intervención previa en corral antes de la faena. En conjunto, aproximadamente el 37% del total de animales faenados durante el último año pasó por un corral de engorde, un porcentaje claramente superior al 33% registrado hace seis años.

Cambios significativos en el campo

Al observar las categorías de animales que ingresan a los feedlots, no se detectan cambios significativos en la proporción de machos y hembras, que se mantiene relativamente estable durante los últimos seis años. Los machos representan entre el 55% y 57% de los ingresos, mientras que las hembras oscilan entre el 43% y 45%, sin una tendencia definida de cambio.

Dentro de este rango, 2020 destacó por un aumento en la proporción de hembras, consecuencia de la restricción de forraje provocada por la sequía mientras que, en 2025, su participación volvió a situarse en el 43% de los ingresos totales.

Sin embargo, al desglosar los ingresos de machos, se observa un dato relevante, especialmente durante los últimos tres años: mientras disminuye la proporción de terneros que ingresan al feedlot, aumenta la participación de novillitos y novillos destinados a terminación final. Entre 2020 y 2025, los novillitos y toritos pasaron de representar el 20% al 23% de los ingresos, mientras que los novillos incrementaron su participación del 6% al 8%.

En este sentido, el análisis de estos últimos años permite extraer dos conclusiones principales. En primer lugar, la mayor faena de hembras que ha estado registrando en los últimos tres a cuatro años no refleja un cambio estructural en el sistema de engorde. La oferta adicional de hembras proviene principalmente de los campos, un comportamiento lógicamente impulsado por los años recientes de sequía y que, por lo tanto, debería moderarse en contextos climáticos más favorables.

En segundo lugar, el análisis de los machos muestra un crecimiento en el ingreso de animales jóvenes, previamente recriados o engordados a campo, en detrimento del tradicional esquema de engorde de invernada liviana. Este cambio ha reducido la permanencia de los animales en los corrales, mejorando la rotación y la eficiencia de la capacidad instalada, lo que se refleja en la creciente participación de machos provenientes de feedlots en la faena. Mientras que la participación de hembras en la faena aumentó del 31% al 35% entre 2020 y 2025, la de machos creció del 32% al 40% del total faenado.

Los datos de enero de 2026 muestran además un hecho sorprendente: menos de 350 mil terneros y terneras salieron de los campos de cría, un 43% menos que en igual mes del año previo. Si bien parte de esta caída podría estar explicada por la entrada en vigor del nuevo régimen de caravana electrónica, este efecto -difícilmente mensurable- debería desaparecer en los próximos meses.

De mantenerse estos niveles de oferta de terneros, podríamos estar frente a uno de los cambios más disruptivos en el sistema productivo de los últimos años, con impactos altamente beneficiosos para toda la cadena productiva e industrial.

Fuente: Rosgan.