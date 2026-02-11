Neuquén: Avanza la descarga de campos con incentivos de hasta $225.000 por animal

El plan de refugos otorga compensaciones de hasta $225.000 para mitigar los efectos de la sequía.

Con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía y garantizar la sostenibilidad de la ganadería extensiva, la Secretaría de Producción, Industria y Modernización de Neuquén informó que lleva adelante un operativo estratégico de descarga de campos.

De acuerdo al comunicado, hasta la fecha, se ha gestionado la venta de 1.622 chivos de refugo provenientes de la zona de Los Chihuidos (Región Vaca Muerta), y se avanza con cargas similares en las áreas de Santo Tomás y Aluminé.

El programa busca reducir la presión sobre el pastizal natural, considerado el insumo primario de la actividad. Al retirar las categorías improductivas (animales viejos, flacos o sin capacidad reproductiva), el productor no solo libera recursos forrajeros para el resto de su hacienda, sino que accede a un plus económico por sobre el precio de mercado.

Los valores establecidos por el Estado provincial para esta compensación son:

Vacas y equinos: $225.000 por cada animal vendido.

Ovinos y caprinos: $22.500 por cada animal vendido.

Durante el mes de abril de 2026, estos montos sufrirán una reducción del 33,33%. Esta escala decreciente busca incentivar el retiro anticipado de los animales para permitir una recuperación más efectiva de los suelos antes del invierno.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 09.34.51 (1) Productores neuquinos inician la descarga de campos para mejorar la resiliencia del pastizal.

Requisitos y plazos

Para acceder al beneficio, los productores deben gestionar sus solicitudes en las agencias de producción locales, presentando la Guía de carga y el Documento de Tránsito (DT-e) del SENASA.

La Secretaría brinda asistencia técnica en territorio, facilitando la organización de las cargas, la preparación de la documentación y el contacto con los compradores.

Un plan integral de resiliencia

Esta política de descarga no es una acción aislada. Se complementa con un acompañamiento sanitario que alcanza a más de 126.000 animales pertenecientes a 1.400 pequeños productores de todo el territorio.

Según explicaron desde el área de Producción, cuantificar la capacidad de carga de cada campo es fundamental para una producción sustentable. El objetivo final es consolidar sistemas productivos capaces de resistir la variabilidad climática mediante la promoción de buenas prácticas y líneas de financiamiento estructural.

Fuente: Gobierno de Neuquén