Neuquén se consolida como el mayor productor de truchas de la Argentina y apunta a un nuevo récord

Las aguas del Limay se consolidan como el principal criadero de truchas de la Argentina . Los embalses de las represas hidroeléctricas de la cuenca ofrecen condiciones excepcionales para la acuicultura, y las empresas que operan allí consolidaron un modelo productivo que hoy exporta a Canadá, Estados Unidos, Japón, Chile, Uruguay e Israel, y abastece cada vez más al mercado interno.

En 2025, los establecimientos neuquinos produjeron 6.081,6 toneladas sobre un total regional de 8.018 , y las exportaciones de productos de trucha alcanzaron las 6.109 toneladas, según el Anuario Estadístico del SENASA 2025. Este año, el sector apunta a superar las 10.000 toneladas, lo que implicaría un crecimiento de más del 12 % respecto de las 8.900 cosechadas el año anterior.

Lucas Maglio, country manager de Idris Patagonia —la empresa que opera en Piedra del Águila y lidera las exportaciones—, fue directo sobre la trayectoria del negocio. "El año pasado cosechamos 8.900 toneladas y este año aspiramos a superar las 10.000 toneladas. Venimos en una curva fuerte de crecimiento", señaló. La firma emplea directamente a unas 530 personas e indirectamente a otras 200 en servicios de construcción, mantenimiento y logística, lo que la convierte en uno de los principales empleadores privados del interior neuquino.

El posicionamiento internacional de Idris Patagonia descansa sobre dos pilares: la calidad del agua patagónica y los estándares de producción. La empresa cuenta con certificaciones BAP y ASC, que garantizan una producción responsable y productos libres de antibióticos. Eso le permitió ingresar a uno de los mercados más competitivos del mundo con una ventaja concreta. "Logramos entrar a Estados Unidos con mejores precios que el salmón chileno, lo cual habla de la calidad de nuestros productos y de la constancia de las entregas a lo largo del año", afirmó Maglio. La planta de procesamiento de Piedra del Águila también marca un hito tecnológico: es la primera instalación del país en su rubro con monitoreo en línea del SENASA y Aduana in situ.

En Alicurá, sobre el mismo río, opera otra empresa con un modelo diferente, pero igualmente en expansión. Gabriel Morales, presidente y director general de Salmón Trout S.A., produce entre 3.000 y 3.500 toneladas anuales de trucha orientada principalmente al mercado local, con un esquema de integración vertical que va desde los reproductores hasta la góndola. "Nuestro modelo de negocio es estructurar toda la cadena de valor, desde el alimento hasta la góndola", explicó. La empresa no importa genética: produce sus propias ovas en una piscicultura en Villa Llanquín y desarrolló dietas específicas junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) para optimizar el crecimiento de los ejemplares.

Consumo local

Lo que más sorprendió a Morales fue la velocidad con la que el mercado interno adoptó el producto. La empresa nació con vocación exportadora, pero el consumo local absorbió prácticamente toda la producción. "Nuestro proyecto inicialmente era exportador, pero la verdad es que el mercado interno la adoptó tan bien que prácticamente consume toda nuestra producción", reconoció. El principal impulsor de ese crecimiento fue la industria gastronómica: restaurantes de sushi y locales que antes trabajaban exclusivamente con salmón importado comenzaron a sustituirlo por trucha neuquina. "Nuestra trucha está orientada principalmente a las cadenas de sushi y a los restaurantes que antes utilizaban salmón y hoy usan cada vez más trucha", detalló.

truchas neuquen El crecimiento de la acuicultura en los embalses neuquinos convirtió a la provincia en líder nacional y abrió nuevas oportunidades de exportación hacia mercados de alto valor.

De cara al futuro, Morales anticipó que la empresa continuará ampliando su capacidad productiva, con nuevos centros que podrían orientarse parcialmente a la exportación sin abandonar el mercado interno. "La verdad es que la trucha anda muy bien en el mercado local, siempre que sea una trucha grande, como sustituto del salmón", concluyó.

El horizonte de largo plazo también juega a favor del sector. Maglio citó proyecciones internacionales que indican que hacia 2040 será necesario duplicar la producción mundial de salmónidos. En ese escenario, la Patagonia norte tiene una posición de privilegio. "Neuquén y la Patagonia norte son punta de lanza en la producción nacional. Tenemos una oportunidad muy grande como Argentina para seguir creciendo", afirmó.

En lo que va del año, entre enero y mayo de 2026 se movilizaron 2.440.781 truchas y salmones adultos con destino a engorde y otras 2.393.450 fueron trasladadas desde establecimientos productivos hacia plantas de procesamiento y ahumado. Solo durante mayo se registró el movimiento de 681.539 ejemplares para engorde y 460.294 destinados a procesamiento, lo que refleja un ritmo sostenido de producción y abastecimiento de la industria, según informó el Gobierno de Neuquén.

FUENTE: Redacción +P.