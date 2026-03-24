Patagonia norte: Braford y WCS logran certificaciones que suben hasta 20% el valor de la carne

Más de 100 productores recorrieron la Cabaña La Florida y analizaron pastoreo rotativo que regenera pastizales y evita sobrepastoreo en el caldenal pampeano. Foto: WCS

Este mes, la Cabaña La Florida, en Luan Toro ( La Pampa ), abrió sus puertas a criadores y productores de carne vacuna. La jornada reunió a más de 100 participantes que analizaron manejo de pastizales y monte , impacto de la genética y tendencias de ganadería regenerativa . La Asociación Braford Argentina y WCS Argentina organizaron el encuentro con el objetivo de optimizar la cadena productiva y proteger el ecosistema.

La Pampa alberga el 70% de la superficie remanente del caldenal, ecosistema endémico amenazado compuesto por bosques de caldén y pastizales. Estas áreas sirven de hábitat a especies nativas como maras y zorros, y a otras en peligro como el cardenal amarillo. La expansión de arbustos y los incendios descontrolados degradan suelos y reducen biodiversidad . WCS Argentina propone técnicas regenerativas que revierten esa degradación, generan previsibilidad productiva y entregan beneficios económicos estables.

Cabaña La Florida, caso modelo de manejo regenerativo

La familia Justo administra la Cabaña La Florida y aplica prácticas pioneras desde hace 40 años. Implementa apotreramiento del campo y distribuye agua de manera eficiente para ejecutar pastoreo rotativo: períodos intensos cortos seguidos de descansos prolongados. Incorpora recría para ajustar la carga animal según la oferta de forraje y la estación.

Los descansos planificados permiten rebrote y recuperación de especies valiosas. Así mantienen cobertura permanente, evitan sobrepastoreo y mejoran la condición del pastizal año tras año. Actualmente, con asesoramiento de WCS Argentina, avanzan hacia la certificación Amigable con la Vida Silvestre. Articulan acciones con certificadoras, frigoríficos y curtiembres para impactar toda la cadena de valor. Los productos certificados reciben excelente recepción de empresas y consumidores cada vez más exigentes con el origen y la sostenibilidad.

unnamed (53) La familia Justo aplica desde hace 40 años técnicas de bienestar animal y distribución eficiente del agua para lograr cobertura permanente y mejorar suelos año tras año. Foto: WCS

“Las técnicas de manejo regenerativo son condición imprescindible en ambientes frágiles y también para administrar bien los recursos económicos. Siempre nos interesa innovar y buscar nuevas certificaciones; encontramos en WCS Argentina un socio para trabajar en conjunto”, afirma Gabriel Justo, productor y administrador de la Cabaña La Florida.

La raza Braford potencia producción y comercialización

La raza Braford optimiza índices productivos mediante genética seleccionada. Ofrece plasticidad, rusticidad, calidad carnicera y mansedumbre excepcionales. En la región pampeana aprovecha recursos disponibles y produce eficientemente incluso en ambientes difíciles y bajo cambio climático.

Diego Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Braford Argentina, destaca el éxito de la jornada: “La raza Braford tiene mucho potencial para crecer porque produce eficientemente. Mostramos nuevas opciones como inteligencia artificial y certificaciones que mejoran rentabilidad. En manejo regenerativo, Braford logra resultados superiores y diferentes niveles de certificación: carne de calidad, cueros, bonos de carbono o bienestar animal. El manejo regenerativo junto con genética eficiente no tiene techo”.

Ganadería regenerativa y certificación Wildlife Friendly™

La ganadería regenerativa mejora salud de suelos y pastizales respetando ciclos biológicos. Aumenta cantidad, calidad y distribución estacional de forraje. Eleva índices reproductivos como preñez, parición y destete, y sobre todo genera previsibilidad y estabilidad. Mejora fertilidad del suelo, incrementa capacidad de almacenamiento de agua y nutrientes, y ayuda a enfrentar sequías frecuentes. Raleos selectivos de árboles y quemas prescritas reducen material combustible y previenen incendios descontrolados.

unnamed (52) WCS Argentina asesora en más de 30 mil hectáreas del caldenal para certificar carne y cuero como Amigable con la Vida Silvestre y elevar valor de mercado hasta 20%. Foto: WCS

WCS Argentina implementa estas técnicas en más de 330 mil hectáreas de la Patagonia. Los productores que desarrollan servicios sin afectar fauna silvestre acceden a la certificación internacional Wildlife Friendly™. Con ella, fibras naturales ovinas y caprinas patagónicas incrementaron entre 15 % y 20 % su valor de venta.

En el caldenal pampeano, la organización asesora a 10 productores ganaderos en más de 30 mil hectáreas. El enfoque consiste en manejo adaptativo con planes de pastoreo y uso sustentable de recursos. No exige cambios sustanciales en las prácticas actuales. Cada plan se diseña estratégicamente según objetivos concretos: mejorar producción, certificar productos para ampliar ventas o garantizar estabilidad temporal.

“Las prácticas se enmarcan en el manejo adaptativo de los establecimientos ganaderos con planes de pastoreo y un uso sustentable de los recursos naturales. Son pensadas en conjunto con cada productor y diseñadas de manera estratégica para ajustarse a cada realidad”, explica Lautaro Córdoba, coordinador de conservación del paisaje Caldenal de WCS Argentina.

Los asistentes colaboraron con un bono contribución a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Victorica. Degustaciones de productos y recorridas por el campo complementaron las disertaciones. Así, productores de La Pampa consolidan un modelo que une productividad, conservación y rentabilidad superior. La ganadería regenerativa deja de ser una opción y se convierte en la estrategia clave para el futuro del sector en ecosistemas frágiles como el caldenal.

Fuente: WCS con aportes de Redacción +P