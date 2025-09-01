Patagonia Norte pone en marcha una pequeña y transformadora planta para lavar y procesar lana

Una máquina de origen canadiense de la empresa Haas, que permite lavar y procesar lana a baja escala , conocida como Milli Mils, se volvió a poner en marcha en el sudoeste de Río Negro, en la localidad de Ñorquinco. El equipo permitirá que hilanderas de la región y artesanas, tengan a mano su materia prima esencial, mientras que para algunos pequeños crianceros sería una salida para su producción.

Hasta ahora, quienes se desempeñan en sus hilanderías domésticas, debían acudir a Chubut para conseguir sus lanas, pero esta semana realizaron su primera experiencia de producir 10 kilos de lana lista para trabajar, a partir de una administración en conjunto entre Universidad Nacional de Río Negro y el Municipio de Ñorquinco.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 17.44.11 (1) Tiene capacidad para procesar unos 6000 kg de lana sucia al año.

Desde el gobierno rionegrino, quien adquirió el equipo hace varios años, informaron que se lavó y procesó lana de productoras de Pilcaniyeu, Villa Llanquín, Cabestro Quemado y Corralito. Del convenio participa además el Mercado Artesanal, donde confluyen las artesanas para la comercialización.

La meta es “fortalecer la economía local y circular que potencia la identidad de nuestra provincia”, a partir de una herramienta que su uso ya fue recomendado en un documento editado en 2014, titulado “Minimills, una alternativa de pequeña escala para agregar valor a las fibras textiles”, producido por el Ingeniero Zootecnista Diego Sacchero, del Laboratorio de Fibras Textiles del INTA Bariloche.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 17.44.11

A partir de su uso, se puede proveer el hilo a artesanos o a pequeños emprendimientos, o para producir directamente prendas. Tiene capacidad para procesar unos 6000 kg de lana sucia al año, que se transforman al final del proceso en 3000 kg de hilo.

Vale destacar que, como se afirma en los estudios previos, “el impacto de esta maquinaria en la región es a pequeña escala y los volúmenes que maneja son chicos”.

Sin dudas que el mayor agregado de valor y rentabilidad de esta cadena textil se halla en el extremo opuesto al productor, esto es en los eslabones finales de la cadena, como la confección de prendas y la comercialización minorista.