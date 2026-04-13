Remate de Invernada Patagonia 2026: éxito total con 3000 vacunos vendidos en Junín

Productores de toda la Patagonia siguieron con atención el remate en el salón de la SRN. Foto: Leo Casanova, SRN.

La Sociedad Rural del Neuquén ( SRN ) fue sede, el pasado sábado 11 de abril de 2026, de una nueva edición del Remate de Invernada de la Patagonia que se desarrolló con gran éxito, destacada participación y la totalidad de los lotes vendidos.

Organizado por Abraham Neiman Servicios y Paz Hermanos , el evento reunió a numerosos productores y oferentes de distintos puntos de la región y del país, tanto de forma presencial en el salón como a través de las modalidades telefónica y por streaming. Esta combinación consolidó una jornada dinámica y con fuerte movimiento comercial.

Oferta completa y respuesta contundente del mercado

Durante el remate se ofrecieron animales de diversas categorías, lo que permitió una amplia participación de compradores y una excelente respuesta del mercado. Los valores obtenidos reflejaron el interés sostenido del sector en estos encuentros estratégicos.

Según datos previos al evento, la oferta alcanzó aproximadamente 3000 vacunos, integrada por 2000 terneros y terneras, 450 vacas secas, 300 vaquillonas y novillitos de invernada, además de 200 vacas preñadas o con cría. La venta total de los lotes confirma la solidez de la demanda en un momento clave del año, cuando muchos productores necesitan comercializar su hacienda antes del invierno para asegurar la continuidad de sus ciclos productivos.

image El remate no solo dinamiza la actividad económica, sino que también promueve el fortalecimiento de vínculos.

Lotes filmados y rematados en pantalla

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la implementación del sistema de lotes filmados y rematados en pantalla. Esta modalidad continúa consolidándose por su eficiencia. Permite evitar movimientos innecesarios de hacienda, reduce los costos de flete y optimiza la logística en general.

De esta forma, facilita la participación de más productores y compradores que, de otro modo, enfrentarían mayores complicaciones operativas. El formato representa un avance concreto hacia una ganadería más ágil y sostenible desde el punto de vista económico y ambiental.

Capacitación técnica de alto nivel

La jornada también incluyó un espacio de capacitación que contó con muy buena convocatoria. Por un lado, la charla de Alianza del Pastizal, dictada por los coordinadores del programa Juan Facundo Draque y Juan Francisco Pagani de la ONG Aves Argentinas, atrajo a productores de toda la región. La iniciativa propone una forma distinta de producir: ganadería sostenible en pastizales naturales, que integra producción y conservación.

DSC_9487.JPG Lotes filmados y rematados en pantalla: innovación que reduce costos y optimiza la logística ganadera. Foto: Leo Casanova, SRN.

Durante el encuentro se compartieron herramientas concretas y se profundizó en cómo es posible producir y conservar al mismo tiempo, cuidando la biodiversidad, el suelo y los ecosistemas que forman parte de los campos. Además, se exploraron nuevas oportunidades económicas, como la generación de créditos de carbono. Este espacio de intercambio reflejó el creciente interés del sector por evolucionar hacia prácticas más sustentables.

Por su parte, la charla de Balanzas Hook aportó herramientas vinculadas a la tecnología aplicada al manejo productivo. Los expositores destacaron la importancia del control y la medición precisa en los sistemas ganaderos para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. Ambos espacios técnicos complementaron de manera ideal la parte comercial del remate.

Un evento estratégico para el sur argentino

Desde la Sociedad Rural del Neuquén se subraya la relevancia de estos eventos comerciales para los productores de la región, especialmente en esta etapa del año. El remate no solo dinamiza la actividad económica, sino que también promueve el fortalecimiento de vínculos entre los distintos actores de la cadena de valor del campo. Genera espacios de intercambio, integración y aprendizaje que acompañan el crecimiento del sector agropecuario en toda la Patagonia.

El Remate de Invernada de la Patagonia reafirma así su posición como un evento clave en el calendario ganadero del sur argentino. Combina comercialización eficiente, innovación logística y capacitación de vanguardia en una misma jornada. En un contexto donde la sustentabilidad y la eficiencia se vuelven cada vez más determinantes, este tipo de encuentros demuestra que es posible avanzar hacia una ganadería más moderna sin descuidar la tradición productiva de la región.

Fuente: SRN con aportes de Redacción +P