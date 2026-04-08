Se acerca el remate de invernada de la Patagonia 2026 con 3000 vacunos en venta

El predio de la Sociedad Rural del Neuquén en Junín de los Andes recibe 3000 vacunos para el Remate de Invernada de la Patagonia 2026 con transmisión en streaming

El predio de la Sociedad Rural del Neuquén ( SRN ) en Junín de los Andes se transforma en el epicentro ganadero de la Patagonia este sábado 11 de abril de 2026. Allí se celebra una nueva edición del Remate de Invernada de la Patagonia , uno de los encuentros más importantes del sector en la región sur argentina.

La jornada combina una sólida oferta comercial con un programa técnico de alto nivel. Abraham Neiman Servicios y Paz Hermanos organizan el evento y aseguran una destacada presencia de hacienda junto con actividades orientadas a productores y actores del sector productivo.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 15.57.03 Oferta de 2000 terneros y terneras, 450 vacas secas y 300 vaquillonas de invernada en el remate presencial y virtual del 11 de abril en Junín de los Andes.

Charlas técnicas

La actividad inicia con dos charlas destinadas a productores y técnicos. En primer lugar se presenta la Alianza del Pastizal, una iniciativa del Cono Sur que promueve la producción ganadera sostenible en pastizales naturales. Esta propuesta busca conservar la biodiversidad y fortalecer sistemas productivos que integran conservación y rentabilidad de forma simultánea.

La Alianza del Pastizal reúne a productores, organizaciones civiles, técnicos y especialistas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Su objetivo central consiste en impulsar prácticas ganaderas que permitan producir y conservar al mismo tiempo. De esta manera protege los pastizales naturales y las especies que dependen de ellos. Entre sus líneas de trabajo destacan la promoción de buenas prácticas de manejo, la capacitación de productores, la generación de redes de intercambio de experiencias y el desarrollo de mercados que valoran la producción sostenible. Actualmente cientos de productores integran esta red que garantiza la conservación de la biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales a largo plazo.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 15.57.02 (1) Remate de Invernada de la Patagonia 2026: 3000 vacunos en venta el 11 de abril en Junín de los Andes, con 2000 terneros y terneras como principal oferta.

A continuación, Balanzas Hook ofrece una charla vinculada a herramientas y tecnologías aplicadas al manejo y control productivo en establecimientos ganaderos. Los asistentes acceden a información práctica sobre innovación y eficiencia en el campo.

A las 13:00 horas se desarrolla el almuerzo, un espacio pensado para el encuentro entre productores, consignatarios y representantes del sector. Este momento favorece el intercambio de experiencias y la generación de nuevos vínculos comerciales.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 15.54.19 El Remate de Invernada pone en subasta 450 vacas secas, 300 vaquillonas y novillitos de invernada y 200 vacas preñadas en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén.

El remate, el gran atractivo de la tarde

Desde las 15 horas se realiza el Remate de Invernada de la Patagonia de manera presencial y con transmisión por streaming. Esta modalidad permite la participación de compradores de distintos puntos del país. Durante la subasta se ponen a la venta aproximadamente 2000 terneros y terneras, 450 vacas secas, 300 vaquillonas y novillitos de invernada, 200 vacas preñadas o con cría y 50 vaquillonas Angus para entorar. En total se comercializan alrededor de 3000 vacunos.

Desde la Sociedad Rural del Neuquén destacan la relevancia de este tipo de encuentros. Estos eventos dinamizan la actividad ganadera regional, generan espacios de capacitación y fortalecen el vínculo entre productores, empresas y organizaciones del sector.

El Remate de Invernada de la Patagonia se consolida como una instancia clave para la comercialización de hacienda y el intercambio de conocimiento en una de las principales zonas productivas del sur argentino. La combinación de oferta ganadera de calidad, charlas técnicas de vanguardia y un enfoque en la sustentabilidad posiciona al evento como referencia obligada para el sector.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 15.57.02 (2) Presencial y con transmisión por streaming: el Remate de Invernada de la Patagonia permite a compradores de todo el país acceder a 50 vaquillonas Angus para entorar.

La presencia de la Alianza del Pastizal subraya el compromiso creciente del campo neuquino con la conservación de los pastizales patagónicos. En un contexto donde la rentabilidad debe convivir con la preservación ambiental, estas iniciativas marcan el camino hacia un modelo productivo más resiliente y valorado por los mercados.

El predio de la Sociedad Rural del Neuquén en Junín de los Andes ofrece, una vez más, el escenario ideal para cerrar negocios, actualizar conocimientos y proyectar el futuro de la ganadería regional. Productores de todo el país encuentran aquí una oportunidad concreta de acceder a hacienda de invernada en excelente condición y de participar de un programa técnico que eleva el estándar del sector.



Fuente: SRN con aportes de Redacción +P