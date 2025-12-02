TAMBA: la polémica propuesta de gravar emisiones de metano de la ganadería en Buenos Aires

Motivada por “una preocupación militante” , una Legisladora provincial de la provincia de Buenos Aires por la fuerza Unión por la Patria, Lucía Klug, presentó un proyecto de Ley para crear una Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), por considerar a los productores ganaderos responsables de los gases que emite su ganado, sobre todo el metano que se produce por el rumen de las fibras vegetales.

También por la fermentación del estiércol. La iniciativa de esta dirigente, aliada de Juan Carlos Grabois, se da en el mismo momento en que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca que los legisladores le den luz verde a un endeudamiento por 3.635 millones de dólares para hacer frente al déficit del Tesoro provincial.

Popularizado como “impuesto a los pedos de las vacas”, la propuesta disparó una catarata de mensajes de repudio de las organizaciones del campo y del arco político enfrentado al kirchnerismo.

Desde Confederaciones Rurales Argentina (CRA), la entidad que nuclea a la mayoría de las sociedades rurales del país, calificaron la propuesta como “una ocurrencia desconectada de la realidad del campo y de la ciencia”, cuyo fin sería “simplemente seguir esquilmando al que produce, cargando más impuestos sobre quienes ya enfrentan una de las presiones fiscales más altas del planeta”.

Vacas El Cuy "Ocurrencia desconectada de la realidad": Organizaciones rurales rechazan la TAMBA impulsada por una legisladora de Unión por la Patria.

Argentina representa aproximadamente el 0,6% al 0,8% de las emisiones globales de CO2, lo que la ubica en el puesto 28 de 220 países en cuanto a emisiones absolutas, según lo revela el inventario de emisiones atmosféricas contaminantes elaborado por científicos del CONICET, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Pero ese concepto de emisiones “está superado”, según Ignacio Kovarsky, el veterinario que es presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y que en las últimas horas se convirtió en el más firme contendiente de la diputada Klug, quien se define como “militante popular y feminista”, que estudió el profesorado de Historia en la Universidad Nacional de Luján (UNLU).

Para Kovarsky “hay algo ideológico, no es que estén preocupados por la contaminación. Por otro lado, el concepto de emisión es antiguo, porque ya no se habla más de emisión de gases, se habla de balance de emisión”, lo cual está vinculado a la capacidad de una actividad de, no solo generar esos gases, sino de capturar o secuestrar esos mismos gases”.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 10.46.09 Lucía Klug busca que el sector ganadero compense las emisiones de metano generadas por el rumen y el estiércol.

El dirigente explicó que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la mayor parte de la ganadería argentina se da en sistemas pastoriles, sobre amplias superficies que capturan CO2, y en combinación con los cultivos agrícolas, como los de granos y oleaginosas, que también capturan gases que causan el efecto invernadero, como los que producen las vacas.

En el proyecto de la diputada provincial, cuyo mandato expira este 10 de diciembre, se destaca que la tasa ambiental propuesta, busca “mitigar la emisión de gas metano y hacer factible a largo plazo su actividad económica, sobre la base del principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero”.

Con lo que se recaude, propone crear un fondo fiduciario, para “compensar el metano emitido por la ganadería”, haciendo tareas para una “gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos”, esto es remediar y tratar los residuos de las principales ciudades de la provincia, según la iniciativa de esta dirigente que asumió su banca “con la perspectiva del feminismo popular”.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 10.46.08 Recaudación para mitigar: El proyecto busca crear un fondo fiduciario para "compensar el metano emitido" realizando tareas como la "gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos" en ciudades.

“Este financiamiento se establece en concepto de mitigación y compensación por las emisiones de gas metano generadas por la actividad ganadera en todo el territorio provincial, con el fin de neutralizar su impacto ambiental”, lo que fue interpretado desde CRA como, "cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, sino que reduce la producción".

Kovarsky a su turno, aseguró que “este el gas metano vive de nueve a doce años, porque se reconvierte, luego de una reacción química, la cual produce vapor de agua y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es nuevamente captado por las plantas y por el pasto, y produce de vuelta fibra vegetal”, por eso acotó que “lo que necesitamos es más biomasa que absorba el dióxido de carbono”, en referencia a mayores superficies cultivadas o plantadas con bosques. Consultado sobre cuál fue su primera reacción al conocerse el proyecto de Ley, el dirigente ruralista manifestó que experimentó “asombro, enojo, y desconcierto”.

Culminado su mandato como diputada provincial, Klug a partir del 10 de diciembre asumirá como concejal (Unión por la Patria) en la ciudad de Exaltación de la Cruz.