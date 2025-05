TodoLáctea, un encuentro histórico para el sector con presencia de Neuquén

Además de la vasta exhibición comercial con más de 220 stands, TodoLáctea pone un fuerte énfasis en la capacitación. Se cuenta con cinco auditorios y más de 20 propuestas con más de 140 conferencistas nacionales e internacionales, ofreciendo múltiples opciones para que los visitantes seleccionen las charlas de su interés. La muestra también es sede de diversos concursos, como el segundo concurso de quesos, así como certámenes de dulce de leche, forrajes conservados y las Olimpiadas Lecheras Nacionales 2025, en las que participan escuelas agrotécnicas compitiendo por premios.

image.png Glenda Hansson viajó a Santa Fe para representar a la provincia de Neuquén en la Expo TodoLáctea 2025.

Presencia neuquina

Una participación destacada es la de la provincia de Neuquén, representada por Glenda Hanson, fundadora de La Soñada. Glenda asiste al evento por segunda vez, invitada por José Iachetta, y se ha convertido en una embajadora de Neuquén en este importante foro de la industria lechera. Su rol es representar a Neuquén y compartir las buenas prácticas ganaderas. A pesar de que Neuquén no es una potencia lechera como Santa Fe, Hanson afirma que "No nos quedamos atrás y no nos arrugamos", llevando siempre "la bandera de la provincia a lo más alto".

El principal objetivo de Hanson en TodoLáctea es adquirir conocimientos y capacitaciones para llevarlos de regreso a su provincia y compartirlos con otras mujeres, especialmente aquellas en áreas rurales remotas. Aunque la tecnología robotizada puede ser difícil de implementar en pequeños tambos neuquinos, Hanson valora enormemente los aprendizajes que sí pueden adaptarse a su realidad.

Durante el evento, busca establecer contactos que fortalezcan la presencia de Neuquén en la industria y que permitan a las mujeres de la provincia tener empoderamiento en otros ámbitos, incluso fuera del país. En sus redes sociales, bajo el usuario Glenda Hanson AWS, ella comparte videos y fotos del trabajo en La Soñada, mostrando la elaboración de quesos, las buenas prácticas ganaderas y su participación en eventos como TodoLáctea.

Durante la entrevista en la expo, Glenda compartió la emotiva noticia del nacimiento de una ternera holandesa en La Soñada, sumando un nuevo ejemplar a su plantel, lo que demuestra el crecimiento constante de su emprendimiento que combina tradición y proyección nacional. Su participación en TodoLáctea subraya el potencial lechero de Neuquén y el esfuerzo por visibilizarlo a nivel nacional.