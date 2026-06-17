Video viral: protesta extrema en La Pampa por inseguridad rural y abigeato

El sector agropecuario de La Pampa atraviesa un momento de tensión extrema. Hernán Carbajales, productor rural de la zona de General Acha, decidió romper el silencio institucional con un acto cargado de simbolismo y dolor. Al ingresar al edificio municipal, Carbajales no llevó carpetas ni reclamos por escrito; cargó sobre sus hombros una paleta de una vaca recientemente faenada por delincuentes en su propio establecimiento. Esta acción visceral resume el hartazgo de una comunidad que observa cómo el abigeato escala sin encontrar respuestas efectivas en las autoridades.

La escena, que rápidamente ganó notoriedad en las redes sociales, refleja una realidad que el productor califica de insostenible. La protesta no buscó solo la visibilidad de su caso particular, sino que funcionó como un catalizador para e l malestar acumulado en el sur pampeano, donde la inseguridad rural dejó de ser una percepción para convertirse en una amenaza directa a la producción.

La gravedad del caso radica no solo en el hecho delictivo, sino en la saña y la velocidad de los ataques. En un lapso de apenas 48 horas, los malvivientes vulneraron la seguridad del establecimiento de Carbajales, ubicado estratégicamente sobre la Ruta Nacional 152. Durante este breve periodo, los delincuentes mataron y faenaron a una yegua preñada de pedigree y a una vaca.

Este tipo de siniestros genera un perjuicio que trasciende el valor comercial de la carne. La pérdida de animales de alto valor genético o de cría representa un daño irreparable para los planes de mejora del rodeo a largo plazo. El reclamo subraya que este fenómeno carece de vinculación con la necesidad alimentaria básica: "No es hambre, es crueldad", resuena en el ámbito rural tras el hallazgo de animales donde solo retiran piezas menores, como lomos, dejando el resto del cadáver en el campo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Info Tec 4.0 Diario Digital (@infotec4.0)

Desamparo

El desamparo que siente el productor encuentra su raíz en la falta de prevención. Según los testimonios y la cobertura del hecho, el Ministerio de Seguridad no ofrece las respuestas que el sector demanda, lo que genera una sensación de vacío legal y operativo. Carbajales manifestó que su objetivo principal fue transmitir esa "sensación de desamparo" ante el avance de un delito que parece no tener freno.

Actualmente, la Justicia investiga el episodio bajo la carátula de abigeato agravado. Esta figura legal implica sanciones más severas que el robo rural convencional, pero para los productores, la respuesta judicial posterior al hecho resulta insuficiente. La demanda colectiva exige un refuerzo inmediato de las medidas de prevención y seguridad en el territorio rural antes de que se repitan nuevos ataques.

Desde el norte pampeano, el reclamo de General Acha encuentra eco inmediato. La imagen de los restos del animal frente a la Municipalidad queda como el retrato de una realidad que exige soluciones urgentes para proteger el motor económico de la región y garantizar la integridad de quienes trabajan la tierra.

FUENTE: Infotecrealico con aportes de Redacción +P