California innova con canales de riego cubiertos: el doble impacto que combate la sequía

El manejo del agua es un tema critico en distintos lados del mundo y han surgido iniciativas interesantes que buscan cuidar un recurso cada vez mas escaso. En este contexto, California prueba una idea tan simple como brillante mediante la cobertura de sus canales de riego con paneles solares. Un canal de riego funciona como una autopista de agua que transporta el recurso desde ríos, embalses o represas hasta los campos y cultivos.

El objetivo central de esta estrategia busca un doble impacto: generar electricidad y reducir la evaporación del agua en un estado donde la sequía representa un tema constante. Mediante proyectos piloto como Project Nexus en el Valle Central, la apuesta transforma la infraestructura ya existente en una solución dual que ahorra agua y suma energía limpia sin ocupar tierras agrícolas.

El gobierno de California invirtió 20 millones de dólares en este proyecto piloto ubicado en Turlock. Los hallazgos iniciales indican que la escalabilidad de esta tecnología a nivel estatal salvaría anualmente más de 60 mil millones de galones de agua. Esta cifra resulta suficiente para abastecer a 2 millones de personas cada año. En la dimensión energética, la red generaría 13 gigavatios de energía limpia, lo cual representa más de la mitad de la nueva capacidad solar necesaria para cumplir las metas de descarbonización de 2030. Actualmente, casi el 60% de la electricidad del estado proviene de fuentes limpias, con 35.000 megavatios de capacidad ya integrados a la red.

image El Proyecto Nexus en California genera energía limpia mientras protege el recurso hídrico vital. Foto: Nexus

El precedente

India precedió estos esfuerzos en 2014 con la construcción del primer tramo de canal solar de 750 metros y 1 megavatio en el Estado de Gujarat. Posteriormente, diseñaron la primera planta a gran escala en Vadodara con una capacidad de 10 megavatios a lo largo de 3,6 kilómetros de canal. Esta instalación cuenta con 33.800 paneles solares montados sobre andamios de acero.

Las estimaciones sugieren que el uso de solo el 10% de la red de 19.000 kilómetros de canales en Gujarat permitiría instalar 2.200 megavatios, conservaría 45 kilómetros cuadrados de tierra y ahorraría unos 20.000 millones de litros de agua anualmente. La primera ventaja evidente radica en reducir el creciente uso de suelo para instalaciones fotovoltaicas, lo cual preserva espacios para la agricultura y los bosques.

La eficiencia de estos sistemas supera a las instalaciones terrestres gracias a la reducción de la temperatura del agua. El efecto refrigerante del cuerpo hídrico sobre los paneles disminuye su temperatura operativa, lo cual optimiza la eficiencia de la generación eléctrica. En el caso del piloto de Fraunhofer Chile, la evaporación bajo el sistema disminuyó en un 82%, lo cual equivale a proteger más de 1.000 l/m²/año. Además, la sombra de los módulos frena la proliferación de algas dañinas en las vías fluviales. Este control biológico minimiza la obstrucción de las bombas de agua y reduce la toxicidad del recurso.

image La infraestructura fotovoltaica flotante optimiza la energía sin ocupar suelo fértil agrícola. Foto: Nexus

Perspectiva global y sistemas flotantes

Este fenómeno de simbiosis energética se extiende a embalses mediante la tecnología fotovoltaica flotante (FPV). Un estudio en África sobre los 146 embalses hidroeléctricos más grandes determinó que una cobertura total menor al 1% duplicaría la capacidad de potencia instalada actual. Esto produciría 46,04 teravatios-hora adicionales al año y ahorraría 743 millones de metros cúbicos de agua por evaporación.

En Brasil, el sistema flotante del embalse de Passaúna demostró una eficiencia del 60,20% en la reducción de la pérdida de agua. Por su parte, la agrovoltaica reporta que la sombra parcial reduce el estrés térmico y disminuye hasta un 30% el consumo de agua en instalaciones agrícolas. Estos datos confirman que la integración tecnológica resulta esencial para la sostenibilidad hídrica mundial.