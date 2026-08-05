Cerca de mil hectáreas dañadas, el primer balance agrario de los incendios

Agroseguro ha realizado un primer balance de los daños provocados por los incendios forestales en el sector agrario, que hasta el momento arroja una cifra cercana a las mil hectáreas afectadas entre cultivos y explotaciones ganaderas y apícolas en distintos puntos del España .

El incendio de La Mierla, en Guadalajara, es el que concentra la mayor superficie dañada. Agroseguro ha recibido partes de siniestro en 520 parcelas, que incluyen 470 hectáreas aseguradas de cultivos herbáceos, además de daños en una explotación ganadera de vacuno.

En la comarca de Ejea de los Caballeros, los daños en herbáceos y cultivos forrajeros suman 388 hectáreas aseguradas, repartidas en 287 parcelas. A estas pérdidas se suma la afectación registrada en una explotación apícola de la zona.

Ganado en una zona afectada por el incendio de Burgohondo, este lunes en las proximidades de La Adrada (Ávila). EFE/ Raúl Sanchidrián

El fuego declarado en Castellón ha generado hasta ahora 211 partes de siniestro en parcelas agrícolas, con un total de 71 hectáreas dañadas. La mayoría corresponde a cultivos de cítricos, aunque también se han contabilizado pérdidas en aguacate, frutos secos y olivar.

Por su parte, el incendio que afecta a las provincias de Ávila y Madrid es el más reciente en incorporarse al recuento. Agroseguro señala que los primeros partes acaban de empezar a llegar, por lo que de momento solo se tiene constancia de cuatro hectáreas de herbáceos y viñedos dañadas, así como de una explotación de vacuno afectada.

Agroseguro advierte de que estas cifras corresponden a un primer balance y que previsiblemente irán en aumento a medida que continúe la recepción de partes de siniestro por parte de los agricultores y ganaderos afectados.

FUENTE: EfeAgro con aportes de Redacción+P