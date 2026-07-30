La producción de uva de mesa de Sudáfrica alcanza un máximo histórico pese a los problemas logísticos

Las favorables condiciones climáticas impulsaron la mayor cosecha de la historia, pero los cuellos de botella logísticos y los cambios en los mercados internacionales marcaron el desempeño del sector.

La temporada 2025/26 de uva de mesa en Sudáfrica concluyó con un balance positivo en términos de producción , alcanzando un volumen histórico de 385.000 toneladas. Sin embargo, el desempeño del sector estuvo marcado por importantes desafíos logísticos y comerciales que limitaron el crecimiento de las exportaciones, a pesar de las favorables condiciones climáticas registradas en las principales regiones productoras.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Asuntos Agrícolas de Pretoria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA/FAS Pretoria), la campaña, que tradicionalmente se desarrolla entre noviembre y abril , registró un incremento cercano al 1% respecto de la temporada 2024/25. El crecimiento respondió principalmente a la entrada en plena producción de variedades de alto rendimiento, sumada a una adecuada disponibilidad de agua para riego, factor que permitió mantener e incluso mejorar los niveles de productividad en los principales polos vitícolas del país.

Pese al récord productivo, las exportaciones de uva fresca prácticamente se mantuvieron estables. Para la temporada 2025/26 se estima un volumen exportado de aproximadamente 352.400 toneladas, una cifra muy similar a la alcanzada en el ciclo anterior. Según el informe, la falta de un mayor crecimiento no estuvo relacionada con la oferta, sino con las dificultades operativas que enfrentó la cadena logística sudafricana.

Problemas logísticos condicionan el comercio

El principal obstáculo fue el puerto de Ciudad del Cabo, la principal puerta de salida de la fruta fresca sudafricana hacia los mercados internacionales. Durante la campaña, la infraestructura portuaria se vio afectada por repetidos episodios de condiciones meteorológicas extremas, además de problemas operativos que redujeron significativamente su capacidad de procesamiento.

Como consecuencia, la participación del puerto de Ciudad del Cabo en las exportaciones nacionales de uva de mesa cayó al 76%, muy por debajo del 90% registrado en la temporada anterior. Fuentes del sector señalaron que la combinación de una cosecha más temprana, las adversidades climáticas y las limitaciones operativas provocó retrasos en los embarques y obligó a desviar parte de la carga hacia otros puertos del país.

Este escenario incrementó los costos logísticos para los exportadores, quienes debieron reorganizar sus operaciones para cumplir con los compromisos comerciales, generando además una presión adicional sobre los márgenes de rentabilidad de los productores.

En cuanto a la composición varietal de las exportaciones, Crimson Seedless volvió a consolidarse como la principal variedad comercializada, representando el 12% del total exportado. Le siguieron Sweet Globe y Sweet Celebration, ambas con una participación del 11%; Autumncrisp, con el 9%; y Prime, con el 8%.

El USDA destacó que esta estructura coincide ampliamente con la distribución de las variedades cultivadas en Sudáfrica, lo que refleja una estrecha correspondencia entre la producción nacional y la demanda de los mercados internacionales.

Europa gana protagonismo

Europa continuó siendo el principal destino de las uvas de mesa sudafricanas. Considerando tanto la Unión Europea como el Reino Unido, la región concentró aproximadamente el 86% de las exportaciones durante la temporada 2025/26, un aumento considerable respecto del 76% registrado en la campaña anterior.

El país alcanzó un volumen histórico gracias al buen rendimiento de sus variedades y a la disponibilidad de agua, mientras Europa reforzó su liderazgo como principal destino de las exportaciones.

El fortalecimiento de la presencia en el mercado europeo estuvo estrechamente vinculado a la pérdida de competitividad en Estados Unidos. Desde la aplicación de aranceles a las uvas de mesa sudafricanas en abril de 2025, las exportaciones hacia ese país sufrieron una drástica contracción del 86% en comparación con el máximo histórico alcanzado durante la temporada 2024/25.

Como resultado de esta situación, gran parte de la fruta que originalmente tenía como destino el mercado estadounidense fue redireccionada hacia Europa, consolidando aún más el peso de ese bloque como principal comprador de la producción sudafricana.

El mercado chino también mostró un comportamiento negativo. Según datos de la Aduana de China, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 las exportaciones sudafricanas de uva de mesa fresca hacia ese país alcanzaron aproximadamente 687 toneladas, con un valor cercano a 1,9 millones de dólares. Estas cifras representan una caída interanual del 70% en volumen y del 70,8% en valor, reflejando una importante retracción de ese destino comercial.

A pesar de estos desafíos, Sudáfrica mantiene su posición como uno de los principales exportadores mundiales de uva de mesa y continúa siendo un exportador neto de esta fruta. Las importaciones tienen un papel complementario y están destinadas principalmente a abastecer el mercado interno durante la temporada baja, que se extiende desde junio hasta comienzos de diciembre.

Los principales proveedores de uvas frescas para el mercado sudafricano son Namibia, Egipto y España. En el caso de Namibia y España, las importaciones ingresan libres de aranceles, lo que facilita el abastecimiento interno cuando disminuye la disponibilidad de fruta de producción nacional.

De cara a las próximas campañas, el sector enfrenta el desafío de sostener el crecimiento productivo mientras mejora la eficiencia de su infraestructura logística y diversifica sus mercados de exportación. La combinación de una producción en expansión con una red portuaria más eficiente será determinante para que Sudáfrica pueda capitalizar plenamente su potencial como uno de los principales abastecedores mundiales de uva de mesa.

FUENTE: USDA con aportes de Redacción +P.