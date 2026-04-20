El mango más caro del mundo cuesta 20 dólares... y ni los millonarios lo compran

Su precio no es lo único impactante: es tan delicado que se envuelve en algodón para evitar cualquier daño.

India es sinónimo de contrastes. En un mismo territorio conviven el vértigo de sus grandes ciudades, la espiritualidad milenaria, el brillo de Bollywood y la pasión casi religiosa por el críquet. Sin embargo, hay un elemento menos mediático —aunque profundamente arraigado en la identidad del país— que también define su riqueza cultural: el mango . Y dentro de ese universo de sabores, colores y aromas, existe una variedad que se eleva por encima de todas, tanto por su historia como por su exclusividad: el Kohitur.

El subcontinente asiático no solo es el mayor productor mundial de mango, sino también el guardián de una biodiversidad frutal única. Variedades como el Alphonso, el Kesar o el Dasheri son ampliamente reconocidas tanto en mercados locales como internacionales. Pero el Kohitur juega en otra liga. No es simplemente una fruta: es una reliquia viva, un símbolo de lujo heredado de tiempos aristocráticos.

Su fama reciente se revitalizó cuando Harsh Goenka, presidente del conglomerado RPG Enterprises, compartió en redes sociales una imagen del esquivo mango. Su comentario, casi incrédulo —admitiendo que ni él mismo podía justificar pagar más de 20 dólares por una sola unidad—, despertó la curiosidad global. ¿Qué tiene este mango para alcanzar ese precio? ¿Qué lo hace tan especial?

Una fruta digna de la realeza

Para entender el aura del Kohitur, hay que remontarse al siglo XVIII. Según reportes del The Times of India, esta variedad se originó en Murshidabad, en el estado de Bengala Occidental, durante el reinado de Siraj-ud-Daulah. En aquella época, el mango no era solo un alimento: era un privilegio reservado para la nobleza.

El Kohitur, en particular, estaba destinado exclusivamente a las familias reales. Su cultivo era supervisado con un nivel de precisión casi ceremonial. Existía incluso un grupo especializado, conocido como “encargados del mango”, cuya única función era garantizar que cada fruto alcanzara la perfección. La fruta no podía caer al suelo, no podía dañarse, no podía siquiera ser manipulada sin extremo cuidado.

Ese legado de obsesión por la calidad se mantiene hasta hoy.

Delicadeza extrema: un lujo que exige paciencia

El Kohitur no solo es caro por su escasez, sino por lo difícil que resulta producirlo. A diferencia de otras variedades más resistentes, este mango es extremadamente frágil. Su piel puede magullarse con facilidad, y cualquier imperfección altera su sabor.

mango koithur Esta exclusiva variedad india solo crece en una región específica y requiere cuidados casi artesanales para no arruinar su sabor.

En el pasado, los recolectores utilizaban astillas de bambú para desprender la fruta del árbol sin tocarla directamente. Hoy, aunque la técnica ha evolucionado, el principio sigue siendo el mismo: el contacto debe ser mínimo. Los mangos se cosechan a mano y se colocan en bolsas de yute colgadas de los árboles para evitar caídas.

Una vez recolectados, el ritual continúa. Cada Kohitur se envuelve en algodón suave para proteger su superficie durante el transporte. Incluso al momento de consumirlo, muchos evitan el uso de utensilios metálicos, optando por cuchillos de madera para preservar la integridad de su pulpa.

El cuidado no termina ahí. Productores locales señalan que el calor puede afectar negativamente su textura y aroma, por lo que los frutos deben girarse periódicamente dentro de sus cajas para mantener una maduración uniforme.

Un perfil sensorial incomparable

Quienes han tenido el privilegio de probarlo coinciden en que el Kohitur no se parece a ningún otro mango. Su forma es alargada, su color amarillo dorado intenso, casi luminoso. Pero lo que realmente lo distingue está en su interior.

Su pulpa es completamente libre de fibras, con una textura cremosa que se deshace en la boca. El sabor logra un equilibrio difícil de alcanzar: un dulzor profundo acompañado de una acidez sutil que realza cada nota. A esto se suma un aroma floral complejo, que recuerda a jardines tropicales en plena floración.

No es casual que muchos lo comparen con el legendario diamante Kohinoor. Ambos comparten no solo el nombre evocador, sino también el simbolismo de rareza, brillo y valor incalculable.

Escasez que alimenta el mito

Más allá de su sabor y su historia, hay un factor que explica su estatus casi mítico: su disponibilidad extremadamente limitada. El Kohitur se cultiva principalmente en Murshidabad, y su producción anual puede ser sorprendentemente baja.

mango koithur 1 Apenas unos pocos árboles lo producen cada año, lo que lo convierte en un lujo casi inaccesible.

De acuerdo con productores locales citados por medios como CNBC TV18, en algunos años apenas se obtienen unos 150 frutos en total. En 2025, por ejemplo, solo tres árboles del histórico jardín del Nawab dieron cosecha. Esa cifra no corresponde a una finca, ni a una región, sino prácticamente a toda la producción disponible.

Esta escasez convierte al Kohitur en un objeto de deseo para coleccionistas gastronómicos, chefs de alta cocina y amantes de la fruta dispuestos a pagar precios elevados por una experiencia única.

Más que un mango, un símbolo cultural

En un país donde el mango es conocido como el “rey de las frutas”, el Kohitur podría considerarse la joya de la corona. No solo representa un nivel excepcional de calidad, sino también una conexión directa con la historia, la tradición y la identidad india.

Mientras el mundo continúa descubriendo y redescubriendo los sabores de India, el Kohitur permanece como un secreto bien guardado, un lujo silencioso que desafía las lógicas del mercado moderno. No se produce en masa, no se exporta ampliamente, y no busca popularidad. Su valor reside, precisamente, en su rareza.

En tiempos donde la globalización tiende a homogenizar la experiencia gastronómica, el Kohitur recuerda que aún existen productos que conservan su carácter único. Frutas que no solo se comen, sino que se contemplan, se cuidan y se respetan.

Y quizás ahí radica su verdadero encanto: en ser, más que un alimento, una experiencia irrepetible.

Fuente: Fresh Fruit Portal con aportes de Redacción +P.