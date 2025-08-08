Guerra arancelaria amenaza el comercio de manzanas entre EE.UU. e India

Estados Unidos es uno de los principales exportadores de manzanas a la India.

La relación comercial entre Estados Unidos (EE.UU.) e India podría enfrentar un nuevo capítulo de tensiones tras la decisión del presidente Donald Trump de imponer un arancel adicional del 25% a las importaciones procedentes de India. La medida, anunciada mediante una Orden Ejecutiva, busca sancionar a Nueva Delhi por su continua compra de petróleo de la Federación Rusa, pero podría derivar en un efecto colateral que ponga en riesgo uno de los sectores agrícolas más beneficiados en los últimos años: las exportaciones de manzanas estadounidenses.

Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, Trump “constató que India está importando actualmente petróleo de la Federación Rusa” y determinó que esta práctica socava los esfuerzos de Washington para contrarrestar las actividades de Moscú en Ucrania. En respuesta, el mandatario ordenó la aplicación del nuevo gravamen a partir del 27 de agosto, dejando abierta la puerta a imponer medidas similares contra otros países que incurran en prácticas equivalentes.

La tarifa adicional se sumará a cualquier derecho o impuesto ya existente, excepto para los productos incluidos en el Anexo II de la Orden Ejecutiva 14257. El Secretario de Comercio, junto con el Secretario de Estado y el Secretario del Tesoro, evaluará otros posibles casos y recomendará medidas adicionales.

De la geopolítica al comercio de fruta fresca

Aunque la medida está motivada por razones geopolíticas, sus repercusiones podrían sentirse directamente en el sector agrícola. Productores y exportadores de manzanas, particularmente del estado de Washington —responsable de la mayor parte de la producción y exportación de esta fruta en EE. UU.— temen que India reaccione con medidas de reciprocidad, reinstaurando aranceles a las importaciones agrícolas estadounidenses.

El temor no es infundado. En 2023, India había eliminado un arancel del 20% que pesaba sobre las manzanas estadounidenses, lo que abrió un mercado que rápidamente mostró su potencial. Tras la reducción de esa barrera comercial, las exportaciones a mitad de temporada 2023-24 crecieron 16 veces respecto a la totalidad de la temporada anterior. El valor de las ventas, que en su punto más bajo había caído por debajo de US$1 millón, comenzó a recuperarse de forma notable. Antes de la disputa arancelaria de años previos, solo el estado de Washington exportaba a India manzanas por un valor de US$120 millones anuales.

Este repunte no solo respondió a la reducción de tarifas, sino también a una creciente demanda india de frutas frescas de calidad, impulsada por la expansión de la clase media y una mayor conciencia sobre los beneficios para la salud.

Un riesgo para un mercado en expansión

Si India decidiera imponer aranceles en represalia, el mercado de las manzanas estadounidenses podría enfrentar un golpe significativo. El sector aún recuerda el desplome sufrido cuando Nueva Delhi aplicó el arancel del 20%, medida que prácticamente cerró el acceso al país para muchos exportadores.

La amenaza de una nueva barrera comercial genera preocupación en asociaciones agrícolas, cámaras de comercio y legisladores de estados productores. “Hemos trabajado años para reconstruir la relación comercial con India y recuperar la confianza de los compradores. Una guerra arancelaria podría hacernos retroceder una década”, advirtió un portavoz de la industria frutícola de Washington.

Para la administración Trump, sin embargo, el objetivo es claro: enviar un mensaje contundente a cualquier nación que contribuya, directa o indirectamente, a financiar la economía rusa. “India no solo compra cantidades masivas de petróleo ruso, sino que además lo revende con grandes beneficios. Por eso aumentaré sustancialmente el arancel que India paga a Estados Unidos”, declaró el presidente.

La tensión entre objetivos geopolíticos y consecuencias económicas internas es evidente. La estrategia de “Estados Unidos primero” busca ejercer máxima presión diplomática y comercial sobre Moscú y sus socios, pero corre el riesgo de generar daños colaterales en sectores que dependen de mercados clave como el indio.

Con la fecha de entrada en vigor del arancel acercándose, exportadores, analistas y funcionarios observan de cerca la respuesta que adoptará el gobierno de Nueva Delhi. El futuro de las manzanas estadounidenses en el mercado indio podría depender de las próximas semanas, y lo que hoy es un fructífero intercambio comercial podría marchitarse si la disputa escala.

Fuente: Agencias internaciones con el aporte de Redacción +P.