El secreto genético de 5 vacas que sobrevivieron 130 años en una isla remota del Índico

El rebaño de la Isla Amsterdam llegó a cerca de 2.000 animales en 1952 desde solo 5 fundadores.

En 1871, un granjero llamado Heurtin tomó una decisión que parecía insignificante: abandonó cinco vacas en la Isla Amsterdam , un territorio francés de apenas 54 kilómetros cuadrados perdido en las aguas turbulentas del sur del Océano Índico. No dejó infraestructura, ni cuidadores, ni plan de manejo. Solo cinco animales frente a vientos huracanados, frío persistente y escasez crónica de agua dulce. Lo que ocurrió en los 130 años siguientes desafió todo lo que la ciencia creía saber sobre la supervivencia animal y la genética de poblaciones.

Décadas después de aquel abandono, el rebaño llegó a cerca de 2.000 animales en 1952 , cifra notable para un ecosistema tan limitado. La población sufrió un colapso por enfermedad en 1988 , pero logró recuperarse. Resistió. Creció. Y siguió adelante, generación tras generación, en un entorno que habría exterminado a la mayoría de los rodeos domésticos del planeta.

La historia terminó en 2010, cuando el último ejemplar fue eliminado dentro de un programa oficial de restauración ecológica. Para entonces, el ganado de la Isla Amsterdam era considerado una amenaza para la biodiversidad nativa del lugar. Pero antes de esa erradicación, investigadores habían conservado muestras biológicas de los animales en 1992 y en 2006. Esas muestras, almacenadas sin que existiera un programa formal de preservación, guardaban una respuesta que nadie había buscado todavía.

El estudio que reescribió la historia

En julio de 2024, la revista "Molecular Biology and Evolution" publicó un estudio liderado por el genetista Mathieu Gautier, junto a investigadores del INRAE y la Universidad de Lieja. El equipo analizó el ADN preservado de aquellos animales y encontró algo que nadie esperaba: el genoma del rebaño contaba dos historias al mismo tiempo.

Aproximadamente tres cuartos del material genético provenía de razas taurinas europeas emparentadas con la Jersey actual, linajes adaptados históricamente a climas fríos, húmedos y ventosos. El cuarto restante correspondía a cebúes del Océano Índico, vinculados al ganado de Madagascar y Mayotte. Esa combinación no fue producto de la isla. Ya estaba presente antes de que los cinco animales pisaran sus costas.

La diversidad genética no llegó como consecuencia de la adaptación. Llegó con los fundadores.

La teoría que cayó

El hallazgo central del estudio golpeó directamente a una investigación publicada en 2017 en la revista *Scientific Reports*. Ese trabajo sostenía que el rebaño había experimentado nanismo insular acelerado: una reducción de hasta tres cuartos de su tamaño original en poco más de un siglo. Era una conclusión llamativa, alineada con el llamado efecto de isla, fenómeno bien documentado en otras especies que, al quedar aisladas en territorios reducidos, tienden a achicarse con el paso de las generaciones.

El análisis genético de Gautier no encontró ninguna señal de selección por reducción de talla. Los datos apuntan a una explicación mucho más directa: los fundadores ya eran pequeños al llegar. Su doble linaje, taurino y cebú, les otorgó desde el primer día las herramientas biológicas para enfrentar condiciones que habrían resultado letales para animales menos diversos genéticamente.

No hubo nanismo. Hubo ventaja de origen.

El enigma de la consanguinidad que no destruyó

Con tan pocos individuos fundadores, el cruzamiento entre parientes fue inevitable durante generaciones. Los investigadores estimaron niveles de consanguinidad cercanos al 30%, un umbral que en la mayoría de las poblaciones animales dispara enfermedades hereditarias, reduce la fertilidad y puede acelerar la extinción. Los manuales de genética de conservación advierten sobre este tipo de escenarios con razón. Son, en condiciones normales, sentencias de muerte poblacional.

Sin embargo, el rebaño de la Isla Amsterdam no acumuló variantes genéticas dañinas. No mostró señales de deterioro poblacional. La clave, según los investigadores, fue la velocidad de crecimiento: el rebaño se expandió con suficiente rapidez como para mantener activa la diversidad genética antes de que la consanguinidad pudiera erosionarla. La expansión demográfica superó a la presión genética en una carrera silenciosa que duró décadas.

Lo que el ADN confirmó

El análisis reunió cuatro conclusiones que redefinen la comprensión de este caso. El origen mixto del rebaño combinó aproximadamente un 75% de genética taurina europea con un 25% de cebú del Océano Índico. No existió nanismo acelerado, ya que el análisis no detectó ninguna señal genética de selección por reducción de tamaño. La ventaja de origen indica que la diversidad genética estuvo presente desde los cinco fundadores originales. Y la expansión rápida permitió que el rebaño alcanzara cerca de 2.000 animales en 1952, con recuperación posterior al colapso de 1988.

Una lección para la genética de conservación

Que este análisis haya sido posible depende de una decisión casi fortuita. Investigadores conservaron muestras biológicas en las décadas previas a la erradicación, sin que existiera un programa formal de preservación al momento de eliminar los últimos animales en 2010. Esas muestras permitieron reconstruir, muchos años después, la historia genética completa de un rebaño que comenzó con cinco vacas en una isla inhóspita.

El caso de la Isla Amsterdam no es solo una curiosidad histórica. Es una advertencia y una oportunidad. Advierte sobre los riesgos de eliminar poblaciones animales sin antes documentar su patrimonio genético. Y ofrece una oportunidad de repensar cuánta resiliencia puede esconderse en un linaje diverso, incluso cuando los números iniciales parecen condenados al fracaso.

Cinco vacas. Ciento treinta años. Un secreto genético que la ciencia tardó más de un siglo en descubrir.

FUENTE: El Cronista con aportes de Redacción +P