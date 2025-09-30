Fruit Attraction 2025: récord de participación y foco en la innovación hortofrutícola

El año pasado la exposición ya mostró su importancia con la cantidad de visitantes que tuvo.

La feria internacional hortofrutícola Fruit Attraction inicia este martes en Ifema Madrid su 17ª edición con previsiones que superan todas las anteriores. La organización calcula la asistencia de más de 120.000 profesionales procedentes de 150 países, lo que consolida a este encuentro como una de las principales plataformas de negocio del sector a nivel mundial.

La cita, que se desarrollará del 30 de septiembre al 2 de octubre, contará con 72.700 metros cuadrados de superficie expositiva adjudicada y la presencia de más de 2.500 empresas. Estos datos refuerzan el crecimiento constante de la feria, que se presenta como escaparate de productos, innovación y oportunidades comerciales para productores, exportadores y distribuidores.

El evento llega en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre, marcado por factores como los aranceles, los acuerdos comerciales y la competencia creciente de países terceros en el mercado europeo. Aun así, el sector español mantiene un balance positivo: las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres alcanzaron 16.613,7 millones de euros en los siete primeros meses del año, lo que supone un incremento del 8,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Países invitados y comercio exterior

En esta edición, México y Malasia son los países invitados, lo que permitirá reforzar las relaciones comerciales de la Unión Europea con estos mercados estratégicos. España, en particular, mantiene una posición destacada en su intercambio con México, donde se sitúa como el segundo socio comercial dentro de la UE.

Además, tendrá lugar el World Fresh Forum, organizado por ICEX, Ifema Madrid y la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex). Este espacio analizará las oportunidades de negocio en los países invitados y en China, así como en otras regiones como Brasil y Argentina. La atención sobre estos últimos está vinculada a la actualidad del acuerdo Mercosur, que genera dudas en el sector por las condiciones fitosanitarias de producción en esos países.

El tomate ha sido seleccionado como producto protagonista de la feria. Con esta elección, la organización busca poner en valor el trabajo del sector productor y comercializador español, en un momento en el que las tensiones geopolíticas y la competencia exterior marcan el desarrollo de este cultivo dentro del mercado europeo.

El protagonismo del tomate se suma a la amplia oferta expositiva de la feria, que contará con la participación de empresas de diferentes segmentos de la cadena hortofrutícola.

Innovación, premios y gastronomía

Fruit Attraction vuelve a situar la innovación y el conocimiento como ejes centrales de su propuesta. La feria se organiza en diez pabellones sectorizados, lo que facilita el acceso a las distintas áreas de negocio.

Fruit attraction españa 2 La delegación de Chile tendrá este año también uno de los stands más importantes de la feria con toda la canasta de productos para ofertar.

Durante el encuentro se entregarán los Innovation Hub Awards, que reconocen las iniciativas más innovadoras y sostenibles del sector, y los Premios al Mejor Stand, destinados a destacar el diseño y creatividad en los espacios expositivos.

La programación incluye también actividades gastronómicas en la Factoría Chef, un espacio donde se realizarán demostraciones culinarias con frutas y hortalizas, con el objetivo de reforzar el vínculo entre el producto hortofrutícola y el consumidor final.

Plataforma internacional de referencia

Con estas previsiones, Fruit Attraction consolida su papel como cita de referencia internacional para el sector hortofrutícola. La feria se presenta como un espacio para impulsar acuerdos comerciales, diversificar mercados y reforzar la competitividad de las empresas en un contexto global de cambios y desafíos.

Fuente: Fruit Attraction-https://www.ifema.es/fruit-attraction.