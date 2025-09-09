Productores rurales del Mercosur instan a avanzar con el tratado con la Unión Europea

Los presidentes de los países que componen el Mercosur junto a Von der Leyen, en la última reunión de bloque realizada en Montevideo a fines del año pasado.

En un momento decisivo para el futuro del comercio internacional y el desarrollo económico de América del Sur, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) emitió el 4 de septiembre de 2025 un manifiesto en el que reclama la inmediata ratificación del Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) . El pronunciamiento llega tras la decisión de la Comisión Europea de enviar formalmente la propuesta al Consejo y al Parlamento del bloque comunitario, lo que, en palabras de la organización rural, constituye un “momento estratégico” que no debe desaprovecharse.

La FARM, que nuclea a las principales asociaciones de productores rurales de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, subrayó la relevancia histórica del tratado, resultado de más de veinte años de negociaciones. Según la entidad, el pacto comercial representa una oportunidad única para abrir mercados, reducir barreras arancelarias y consolidar la competitividad del sector agropecuario, clave para el desarrollo económico y social de los países sudamericanos.

Agilidad y aplicación provisional: claves del beneficio inmediato

El manifiesto resalta la necesidad de que los países del Mercosur impulsen una tramitación ágil, de modo de asegurar que las ventajas del acuerdo comiencen a materializarse lo antes posible. En ese sentido, valoran de manera especial la figura de la “aplicación provisional” contemplada por la Comisión Europea.

Este mecanismo permitiría que el capítulo comercial entre en vigor de inmediato, mientras los capítulos vinculados a la cooperación y los aspectos políticos siguen el curso de ratificación en los parlamentos nacionales europeos. De esta manera, los beneficios arancelarios podrían empezar a aplicarse sin esperar la culminación del proceso legislativo en cada Estado miembro de la UE.

El texto también enfatiza que el diseño del acuerdo posibilita la entrada en vigor bilateral una vez que la Unión Europea y cualquier país individual del Mercosur lo ratifiquen. Es decir, no sería necesario que todos los socios sudamericanos lo aprueben de manera simultánea. Esto, según la FARM, abre la puerta a una implementación gradual y pragmática que favorezca la acción coordinada y rápida.

“Garantizar seguridad jurídica, previsibilidad y confianza a los socios internacionales es vital para no perder terreno frente a otras economías emergentes”, advierte la Federación.

Acceso preferencial y beneficios tangibles

Entre los puntos más atractivos del acuerdo figura el acceso preferencial al mercado europeo, el más grande del mundo en términos de poder adquisitivo. Se estima que el 95% de ese mercado quedará libre de aranceles una vez finalizado el cronograma de desgravaciones.

Productos emblemáticos de la región, como carnes, frutas, café o etanol, se verán directamente favorecidos. La FARM proyecta que la eliminación gradual de aranceles y la ampliación de cuotas preferenciales generarán un efecto multiplicador en la producción, la creación de empleo y el ingreso de divisas.

“Este tratado no solo potenciará el comercio, sino que también incentivará prácticas agrícolas sostenibles, fortalecerá la integración del Mercosur y consolidará la presencia de la región como un actor estratégico en el escenario global”, señala el comunicado.

Liderazgo global en alimentos y comercio justo

La organización rural insiste en que una ratificación sin demoras es fundamental para que el Mercosur mantenga su rol como el mayor exportador neto de alimentos del planeta. A su juicio, el acuerdo permitirá ofrecer productos competitivos, de calidad y con un fuerte componente de sostenibilidad ambiental, un atributo cada vez más demandado por los consumidores internacionales.

La FARM también considera que la concreción del tratado es un respaldo al multilateralismo y a la necesidad de reglas claras en el comercio internacional. Enviar una señal de compromiso con la cooperación y la integración, afirman, es tan importante como los beneficios económicos.

Amplio respaldo institucional

El manifiesto difundido cuenta con el apoyo de influyentes entidades agropecuarias de la región, entre ellas la Sociedad Rural Brasileña, la Confederación de la Agricultura y Ganadería de Brasil, la Asociación Rural del Paraguay, la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural del Uruguay, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile.

Este consenso, remarcan, refleja la urgencia que el sector otorga a la ratificación de un tratado considerado histórico. “El potencial está al alcance; es responsabilidad de nuestras autoridades transformarlo en realidad”, concluye la FARM.

Fuente: FARM con aportes de Redacción +P.