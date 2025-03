Paraguay es el país del Mercosur que más creció en exportaciones de carne

Una tendencia que disparó en dirección contraria al Mercosur, dado que el bloque bajó mínimamente la faena, con una caída del 0,5% (más de 7,5 millones de vacunos). De acuerdo a los datos de Faxcarne, Brasil bajó 2% la faena (4,5 millones de cabezas en total), Argentina redujo 2,2% (2,1 millones), y Uruguay registró un aumento del 2,8% (409 reses en total).

Sobre estos números, Paraguay superó la actividad bimestral de Uruguay, un dato que no logra fácilmente en el histórico.

Exportaciones

El Mercosur, el principal bloque proveedor de carne al mundo, experimentó una baja del 3% en los volúmenes exportados entre los primeros dos meses del año, con un total de 588 mil toneladas. Las razones, una fuerte reducción de los envíos argentinos al mundo, que se expresa en un 31%, pasando de 130,9 mil toneladas a 90 mil toneladas.

Por el contrario, Brasil y Uruguay aumentaron los envíos, 3% cada uno. Pero Paraguay fue quién más incremento registró, con una suba del 21%, llegando a las 60.651 toneladas. Este volumen paraguayo, no supera a las 66.392 toneladas exportadas por Uruguay, si bien el nivel de faena fue mayor.

Finalmente y respecto a los valores de exportación, Paraguay logró la segunda mayor valorización del precio medio, aunque eso no significa que tenga la cotización más alta de la región. Según los datos, Paraguay exportó carne por US$ 5.603 por tonelada, un aumento del 17%; y esa referencia quedó como la segunda más alta del bloque comercial, por detrás de Uruguay que valorizó su carne 15% hasta los US$ 6.361 por tonelada.

Argentina, que bajó 31% las exportaciones, aumentó en el mismo guarismo la cotización promedio de la tonelada, llegando a los US$ 4.929 por tonelada. Mientras que la carne de Brasil subió 10% su valor hasta los US$ 4.977. En general, el Mercosur valorizó su carne un 16% (5 puntos más que el aumento global, que fue del 11%) y llegó hasta US$ 5.190 por tonelada.

De acuerdo a los analistas, estas subas de precios responden a recuperaciones en todos los mercados, incluso China, pero con un apalancamiento muy grande de la necesidad de los Estados Unidos.

Fuente: Agro del Sur.