La libertad tiene que avanzar también en materia monetaria, cambiaria y financiera

El presidente Milei con la mayor parte de los gobernadores y funciuonarios, un paso importante para comenzar a negociar los cambios que impulsa el Ejecutivo.

El contundente triunfo del presidente Milei en la elección de medio término abre la posibilidad de que los dos próximos años sean de estabilidad, reactivación y crecimiento sostenido.

Las señales más claras en ese sentido son el apoyo de Trump y Bessent para reabrir el acceso de Argentina al mercado internacional de capitales, y la decisión de Milei de dialogar y comenzar a buscar consenso para las reformas estructurales con gobernadores y legisladores que no tienen actitudes destituyentes.

Las señales que envían los mensajes de Bessent pueden llevar a confundir a los analistas económicos. Por un lado, queda claro que Trump y Bessent tratan de ayudar a que caiga el riesgo país, para lo cual estarán disponibles recursos y gestiones orientados a convencer a empresas, bancos y fondos soberanos de que provean financiamiento e inversiones directas en áreas críticas de la economía argentina. Este promete ser un apoyo muy efectivo.

Por otro lado, la utilización de recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria para sostener el valor del peso frente al dólar —una suerte de continuidad, con fondos del Tesoro estadounidense, de la estrategia del equipo económico argentino de mantener el cepo cambiario a las empresas y asegurar que el tipo de cambio no llegue al techo de la banda de flotación— aparece como contradictoria con el objetivo de consolidar la baja del riesgo país.

Es probable que este segundo tipo de intervención haya tenido el propósito de evitar que, antes de la elección, se generalizara la expectativa de una fuerte devaluación del peso, pero dejará de existir más temprano que tarde.

En la presentación que hizo Vladimir Werning ante los inversores en Washington —que recién fue publicada por el Banco Central después de conocerse los resultados de la elección—, queda en claro que la política macroeconómica futura contempla la compra de reservas que se pagarían con emisión monetaria, sin esterilización. El FMI y el grueso de los economistas profesionales venían sugiriendo desde principios de año que era necesario avanzar en esta dirección, pero el Ministerio de Economía y el Banco Central lo negaban con el argumento —equivocado, a mi criterio— de que interrumpiría la desinflación.

En este post voy a tratar de explicar por qué es muy importante que, conforme lo preanuncia la presentación de Werning, la libertad avance también en materia monetaria, cambiaria y financiera.

Por qué es importante liberalizar completamente el sistema monetario, cambiario y financiero

Es muy difícil que quienes deben tomar decisiones de inversión en la economía real se convenzan de que la libertad avanza en la economía argentina si la convertibilidad del peso sigue siendo limitada por restricciones al movimiento de capitales y si al dólar se le niega el carácter de moneda de curso legal.

Durante la campaña electoral que lo condujo a la Presidencia, Javier Milei hablaba de dolarización completa o competencia de monedas como únicas alternativas para asegurar los derechos de propiedad de los ahorristas, inversores, productores y trabajadores.

milei elecciones 10-25 El categórico triunfo de Milei en las última selecciones, abre la puerta a las reformas estructurales que reclaman los empresarios.

Paradojalmente, el manejo monetario y cambiario y la represión financiera que acompañaron al fenomenal ajuste fiscal, si bien lograron disminuir significativamente la inflación, han dejado al sistema monetario y financiero tan enredado en intervenciones casuísticas y oportunistas como las que existieron casi ininterrumpidamente desde la destrucción del sistema de convertibilidad en 2002.

Afortunadamente, los resultados de la elección del 26 de octubre le permiten al Gobierno reenergizarse y avanzar hacia el diálogo constructivo con buena parte de los actores políticos que no tienen vocación destituyente. Es una nueva oportunidad que el presidente Milei y su Gobierno no deben desaprovechar. La fórmula con la que debe encarar la estabilización definitiva y sostenible está en los discursos y escritos que el candidato Milei pronunció a lo largo de 2023.

Peso convertible y dólar como moneda de curso legal

Para dotar de convertibilidad al peso, es necesario eliminar todas las restricciones cambiarias y permitir el libre movimiento de capitales entre Argentina y el exterior.

En la década de 1990 existió plena convertibilidad del peso desde diciembre de 1989, aun antes de que se sancionara la Ley de Convertibilidad. Lo que esta ley hizo fue darle seguridad jurídica a esa práctica y, además, otorgarle virtual carácter de moneda legal al dólar, con lo cual se transmitió a todos los agentes económicos —desde la familia más humilde hasta la empresa más encumbrada— que cualquier transacción monetaria o financiera gozaba de seguridad jurídica.

La fijación del tipo de cambio y el respaldo de los pesos de la base monetaria con reservas en el Banco Central fueron mecanismos orientados a alentar la supervivencia del peso, con la idea de que, con disciplina fiscal y reformas estructurales, podría llegar a ser tan confiable como el dólar y competir con este de igual a igual, como ocurre en Perú y Uruguay. Pero el tipo de cambio fijo no es un ingrediente esencial de un sistema bimonetario en el que compitan la moneda local convertible y el dólar de curso legal.

La convertibilidad del peso y otorgarle al dólar curso legal ayudan a que se remonetice la economía, tanto en pesos como en dólares, permitiendo una rápida expansión del crédito al sector privado y una drástica caída de la tasa de interés, en consonancia con la reducción del riesgo país y la desaparición de las expectativas de devaluación.

caputo y bausili 852268-14a-20na-20archivo Luis Caputo y Santiago Bausili, dos hombres claves para lograr los cambios que impulsa el Ejecutivo.

El efecto de este cambio fundamental del sistema monetario y cambiario —y su correlato financiero— será más rápido y efectivo si se lleva a cabo a través de una ley que, como fue la Ley de Convertibilidad en 1991, facilite la comprensión de todos los agentes económicos y reduzca la probabilidad de que estas decisiones puedan revertirse fácilmente. En Perú, las disposiciones que enmarcan la competencia de monedas están en la Constitución. En nuestro país, estas disposiciones deben tener al menos la jerarquía de una ley del Congreso. Por ello, es importante que se discuta en forma simultánea con el proyecto de presupuesto para 2026.[1]

Era imposible deducir del discurso dolarizador o de competencia de monedas que predicaba Milei que la política monetaria, cambiaria y financiera iba a ser tan poco liberal como la que existió ininterrumpidamente desde 2002 en adelante.

Soy optimista

De la lectura de este informe no debe concluirse que tengo una visión pesimista del Gobierno de Milei para los próximos dos años.

Creo que las discusiones con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y la renegociación del acuerdo con el FMI, unidas a lo que haya quedado en la mente del presidente Milei de las ideas monetarias que predicaba en la campaña electoral de 2023, llevarán al Gobierno a organizar un sistema monetario, cambiario y financiero que se base en la convertibilidad del peso y el curso legal del dólar. De hacerlo pronto por ley, es posible que en 2026 se logren los mismos resultados que el Gobierno de Menem alcanzó desde abril de 1991: una caída sostenible de la tasa de inflación hasta su desaparición y una reactivación vigorosa de la economía. En aquel año, la economía creció un 10% y siguió creciendo durante cuatro años más, a un promedio del 7% anual.

[1] La dolarización completa —es decir, la desaparición del peso— que también proponía Milei, y que Emilio Ocampo había desarrollado con mucho rigor analítico, era desde el inicio una alternativa más fácil de comunicar que el sistema bimonetario, pero no logró convencer a los economistas que, en la práctica, rodearon a Milei en los momentos decisivos de conformar el equipo de gobierno. Sin embargo, en esencia, apuntaba a lograr el mismo objetivo que la convertibilidad del peso y el curso legal del dólar, con mayores garantías de irreversibilidad para la reforma monetaria.

*Ex ministro de Economía de la Nación. Este contenido fue publicado en su blog personal con fecha 01 de noviembre de 2025.