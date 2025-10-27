Modernización laboral: el desafío de simplificar la registración para las pymes

El agro es una de las actividades que se ubica con los mayores índices de informalidad.

Uno de los ejes centrales de la discusión pública sobre la reforma laboral tiene que ver con el trabajo no registrado, los costos laborales y la modernización. Hoy, en clima electoral, sabemos que la informalidad afecta al 43% de los trabajadores.

Sin dudas, la palabra “modernización” genera adeptos entre quienes hoy ven en su actividad diaria que los procesos de incorporación de trabajadores no son ágiles ni económicos. La pregunta es: ¿necesitamos un cambio hacia un nuevo orden convencional y registral?

Sobre todo, en nuestro país hay una realidad que es innegable: la registración laboral es uno de los principales problemas que enfrenta el mercado de trabajo, que ni la eliminación de las multas por empleo no registrado (derogación de la Ley 25.323) ni los beneficios del blanqueo laboral de la Ley Bases 27.742 pudieron combatir a casi un año de su sanción.

No se trata de recaer sobre las grandes empresas o pymes, sino simplemente de mencionar que la clandestinidad laboral está ligada a un tema de recesión económica, costos, incertidumbre y, en algunas ocasiones, de conocimiento.

Incluso, si quisiera profundizarse el análisis, segmentar las actividades económicas como la construcción, el comercio, el agro, el turismo y la gastronomía, entre otras, nos llevaría a tener una mejor percepción de lo que sucede en la realidad.

A decir verdad, desde el punto de vista del costo laboral (salario e impuestos) que enfrenta una empresa mediana-grande que factura $46.000 millones al año, a una pyme o un comercio de barrio que factura $10 millones, es el mismo. Les aplica el mismo Convenio Colectivo de Trabajo, la misma escala salarial y las mismas alícuotas de seguridad y obras sociales. ¿No es un régimen regresivo?

Según informes del Conicet, el empleo informal en el segundo trimestre de 2025 alcanzó el 43,2%. Entre los sectores más afectados están la construcción, el servicio doméstico y los jóvenes de entre 16 y 24 años, cuya informalidad es del 60%. Otro punto no menor es el estado del monotributo y los trabajadores de plataformas (Uber, PedidosYa, etc.), que no gozan de coberturas sociales.

Modernización laboral

El artículo 82 de la Ley de Bases dispone que dicha registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y realizarse a través de medios electrónicos.

trabajo informal 1 Son muchos los trabajos en los que existen monotributistas que no gozan de coberturas sociales.

Asimismo, agrega la creación de una metodología que podría resultar clave para las pequeñas empresas: la autoridad de aplicación asegurará un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, especialmente para las empresas de hasta doce (12) trabajadores inclusive.

Respecto de estas últimas, dicho sistema contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales legales y de la seguridad social. Del importe abonado, la entidad recaudadora deberá distribuir cada uno de los conceptos emergentes de la relación a los destinatarios correspondientes.

Parecería que innova en un sistema similar al que hoy presentan los trabajadores de casas particulares, aunque todavía falta que se reglamente y se ponga operativo.

El régimen general de trabajo implica muchas más obligaciones. Con un ejemplo lo observamos bien: un pequeño almacén de barrio que quiera registrar a un trabajador debe, al menos, efectuar los trámites de AFIP, la liquidación de sueldos (contratar un sistema) y la confección de al menos cinco (5) obligaciones —boletas de pago— (F.931, Sindicato de Comercio, Faecys, Inacap y Osecac). Es decir, cinco organismos que registrar, pagar, controlar, y todo el proceso administrativo, sumado al pago de los demás impuestos y obligaciones del local.

¿Se podrá simplificar en un solo VEP el pago de todos estos impuestos? ¿Cómo se presentará la liquidación de sueldos de las empresas de hasta 12 trabajadores?

Desafíos

Por un lado, la oportunidad de continuar con las herramientas que permiten mejorar la registración y la recaudación de la seguridad social.

Por otra parte, el riesgo: si la reforma no cambia los incentivos estructurales, como costos, simplificación registral para sectores más pequeños, demanda de empleo formal y un esquema salarial e impositivo que muestre signos de progresividad, la informalidad continuará acentuándose.

construcción trabajo Lejos de caer, el trabajo informal en la Argentina crece.

Podrían definirse las cuestiones netamente laborales, como lo son el encuadramiento convencional del trabajador, la liquidación de ítems del recibo de sueldo (de definición y alcance), como también la recaudación y distribución de fondos de los distintos pagos sindicales.

En este momento, los datos recientes muestran que la informalidad no solo no retrocede, sino que crece. Eso implica que la reforma de la Ley Bases, al menos hasta ahora, no ha logrado revertir la tendencia estructural hacia el empleado no registrado. Evidentemente, hace falta más.

* Contador Público Nacional. C. S. B. & ASOC. www.csbya.com.ar