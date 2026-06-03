Cuánto gana un enólogo: los salarios detrás de los grandes vinos de Argentina

El mercado laboral vitivinícola argentino atraviesa un momento de reconfiguración. Con la inflación cediendo terreno y los salarios recuperando poder adquisitivo en varios sectores, la pregunta sobre cuánto cobra quien elabora el vino cobra una nueva dimensión.

Los datos relevados a mayo de 2026, en base a la Encuesta Salarial del primer semestre 2025 de la consultora mendocina Perfil Humano —que relevó 50 empresas representativas de Mendoza y San Juan— permiten trazar un mapa preciso y actualizado de las remuneraciones del sector.

La posición más cotizada de la bodega

En la jerarquía técnica de cualquier bodega, el gerente enológico o primer enólogo representa la figura de mayor valor económico dentro del área de producción. Según la encuesta de Perfil Humano, que toma el percentil 50 de mercado (salario bruto mensual en relación de dependencia), los valores varían de forma considerable según el tamaño de la empresa.

En una bodega grande —con entre 201 y 500 empleados— el salario bruto mensual de esta posición se ubica en torno a los $7.000.000. En una bodega pyme —de 1 a 200 empleados— el mismo cargo recibe aproximadamente $4.000.000 brutos por mes.

La diferencia, de casi el doble, refleja la escala operativa y la complejidad de gestión que implica cada tipo de empresa.

Otras posiciones estratégicas con sueldos en alza

El segundo enólogo o jefe de bodega —responsable de ejecutar los procesos de elaboración, estabilización y preparación para el fraccionamiento— presenta una brecha menor entre empresas grandes y pymes. Las estimaciones de 2025 ubican su remuneración en torno a los $3.500.000 brutos en bodegas grandes y cerca de $2.700.000 en pymes, con una diferencia de aproximadamente 800.000 pesos entre uno y otro segmento.

Por su parte, el gerente agrícola —figura que en muchas bodegas equipara en peso estratégico al primer enólogo— percibe $5.500.000 brutos mensuales en empresas grandes y $3.600.000 en pymes. Esta posición, clave para la gestión de viñedos propios y el abastecimiento de uva de terceros, consolidó en los últimos años un protagonismo que se refleja también en su escala salarial.

El segmento de turismo y hospitalidad, con el jefe de área como referente, promedia los $3.000.000 brutos mensuales, sin grandes diferencias entre bodegas grandes y chicas.

Radiografía_salarial_vitivinicultura_argentina_2025-2026

La brecha territorial

Uno de los datos más reveladores del relevamiento es la desigualdad salarial entre regiones. Mendoza, epicentro de la vitivinicultura argentina, registró en octubre de 2025 un salario neto promedio de $1.193.190, lo que la ubica en el puesto 17° del ranking provincial, según datos de Interbanking sobre transferencias de sueldos. Esta cifra está por debajo del promedio nacional, que cerró ese mes en $1.483.740.

La consultora Perfil Humano advierte además que los sueldos en la industria vitivinícola mendocina se ubican aproximadamente un 30% por debajo de los que ofrecen puestos equivalentes en Buenos Aires.

La razón es estructural: a medida que se sube en la escala jerárquica, la brecha se achica —una empresa global no puede pagar salarios radicalmente distintos según la provincia—, pero en los mandos medios y técnicos la diferencia persiste.

Patagonia, sector boutique sin datos específicos

El panorama cambia en el sur del país. Neuquén lidera el ranking salarial nacional, con promedios muy por encima de la media. Río Negro registró un salario neto promedio de $1.591.617 en octubre de 2025. Esta posición ventajosa respecto a Mendoza se explica principalmente por el peso del sector hidrocarburífero, que arrastra hacia arriba los salarios de toda la economía regional.

Sin embargo, es necesario hacer una distinción importante: no existe una encuesta sectorial específica para bodegas patagónicas comparable a la de Perfil Humano para Cuyo.

Las bodegas de Río Negro, Neuquén y Chubut son en su mayoría pequeñas y de perfil boutique, y sus enólogos suelen trabajar bajo esquemas mixtos que combinan relación de dependencia con honorarios por consultoría.

El contexto salarial provincial más alto se traduce en condiciones competitivas para atraer talento, pero los valores concretos del sector no están sistematizados con la misma profundidad que en Mendoza.

Un sector atractivo, aunque con techo salarial definido

La industria vitivinícola argentina sigue siendo un destino laboral valorado por su calidad de vida, su proyección internacional y el prestigio que otorga trabajar con productos de alta gama.

Sin embargo, los números muestran que esa atracción tiene un costo: el glamour del vino no siempre se traduce en los mejores sueldos del mercado. Para los profesionales de mayor jerarquía, las bodegas grandes de Cuyo ofrecen escalas competitivas que alcanzan los 7 millones de pesos brutos mensuales para el gerente enológico y los 18,5 millones para un CEO.

Para quienes inician o trabajan en estructuras más pequeñas, los valores son sensiblemente más bajos, aunque la tendencia de recuperación salarial que se observa desde 2024 marca una señal positiva para el conjunto del sector.

FUENTE: Perfil Humano