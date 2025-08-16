Neuquén se viste de gala para celebrar al Pinot Noir, el vino que lo tiene todo

El 18 de agosto se celebra el Día del Pinot Noir . Esta cepa es una de las más destacadas a nivel global y los vinos que con ella se producen se reconocen por sus aromas de frutos rojos -frambuesas, cerezas-, notas terrosas -de trufas y hongos-, pero también por su cuerpo ligero a medio, su textura aterciopelada y su acidez. Difícil de cultivar, el Pinot Noir exige climas frescos que ayuden a su maduración -de ciclo corto-, por lo que se privilegian las zonas frías, idealmente cerca de cursos de agua -río o mar-.

En Argentina, el Pinot Noir fue, durante años, una cepa popular para la elaboración de vinos espumosos, pero en las últimas tres décadas fue ganando terreno como varietal con el que elaborar vinos tintos más suaves. Así, y desde el año 2002, se duplicaron la cantidad de hectáreas de viñedos de Pinot Noir y la Patagonia -y Neuquén , en especial- ofrece posibilidades muy prometedoras para esta variedad.

Tal como nos anticipó Sebastián Landerreche, ingeniero agrónomo y responsable del Programa Vitivinícola de Centro Pyme Adeneu, en declaraciones a +p, “en regiones más cálidas, la uva pierde elegancia y frescura”, mientras que en Patagonia “las condiciones naturales logran vinos con aromas intensos a frutos rojos, flores y un toque especiado, taninos suaves y una textura sedosa”.

image

En este contexto, no sorprende que hoy se reúnan en Neuquén productores, prensa especializada, ingenieros agrónomos, sommeliers, líderes de opinión, amantes del vino y referentes gastronómicos para celebrar la cepa emblema de la Patagonia.

La actividad comenzará a las 18 y promete una nutrida agenda con una mesa de disertaciones donde se compartirán el desarrollo, los desafíos y la actualidad de la industria. Será un espacio de intercambio de experiencias, con el objetivo de impulsar acciones en conjunto.

Entre los expertos estará presente el director de la revista Caminos del Vino, Jorge “Coqui” Cabrera, quien moderará el panel de disertantes, y el especialista en geografía del vino, Guillermo Corona, que expondrá sobre las características de los suelos patagónicos.

La jornada concluirá con un agasajo a los invitados y una cata y degustación abierta de los mejores Pinot Noir de la región, maridados con exquisita comida gourmet.

Terroir patagónico

Año tras año, Neuquén se fue afianzando como un territorio privilegiado para la vitivinicultura de Pinot Noir. Su producción fue reconocida tanto en certámenes nacionales como internacionales, fortaleciendo la imagen de la Patagonia como región productora de vinos de alta calidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Argentina cuenta con 2.023 hectáreas de Pinot Noir distribuidas en 16 provincias. Mendoza concentra el 75% de la superficie, seguida por Neuquén con el 11,4%, Río Negro con el 5,7% y Chubut con el 2,3%.

Este desarrollo posiciona a Neuquén en el segundo lugar a nivel nacional en superficie dedicada a Pinot Noir, consolidando su papel como protagonista en el crecimiento de esta cepa y en el fortalecimiento de la identidad vitivinícola patagónica.