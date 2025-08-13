Pinot Noir de la Patagonia, la sofisticación que impulsa la economía del vino argentino

Este mes, el 18, se celebra el día internacional del Pinot Noir y la fecha nos funciona como excusa para poner en valor la cepa estrella de la Patagonia . Conocida por su elegancia y complejidad, está emergiendo como un actor clave en la industria vitivinícola argentina, tradicionalmente dominada por el Malbec.

Con solo 2.000 hectáreas plantadas frente a las 45.000 de Malbec, esta cepa representa apenas el 1% del total de viñedos del país, pero su impacto económico y potencial de crecimiento son significativos.

En un contexto donde la diversificación de la oferta y la conquista de mercados internacionales son cruciales, el Pinot Noir se perfila como una herramienta estratégica para captar segmentos de alto valor y fortalecer la competitividad de Argentina en el mercado global del vino.

image Racimo de Pinot Noir. Foto: argentina.com

Contexto vitivinícola y desafíos de producción

El cultivo del Pinot Noir presenta desafíos agronómicos y enológicos que lo convierten en una variedad de alto riesgo y alto retorno. Su racimo compacto lo hace propenso a enfermedades fúngicas, mientras que su corta ventana de cosecha y baja concentración de antocianos y taninos requieren una viticultura de precisión y un manejo meticuloso en bodega.

Estos factores elevan los costos de producción, que, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de 2024, pueden superar en un 20-30% los de otras variedades tintas como el Cabernet Sauvignon o el propio Malbec. Sin embargo, el valor de mercado de los Pinot Noir de alta gama compensa esta inversión, con precios que en 2025 oscilan entre $8.000 y $192.000 por botella en el mercado interno, según un relevamiento de bodegas destacadas.

Aunque Mendoza concentra el 70% de las plantaciones (principalmente para vinos base de espumosos), la Patagonia gana protagonismo a pasos agigantados por sus tintos de calidad. La emergencia de nuestra región como polo productivo, con un crecimiento del 15% en hectáreas plantadas entre 2023 y 2025, refleja una apuesta por la sofisticación y la diferenciación. Este cambio responde a la demanda de mercados internacionales, donde el Pinot Noir argentino se cotiza un 25% más que el Malbec en segmentos premium, según estimaciones de Wines of Argentina (WofA).

image

La industria vitivinícola argentina genera aproximadamente USD 1.000 millones anuales en exportaciones, con el Malbec representando el 60% de este volumen. En este marco, el Pinot Noir está ganando terreno en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Asia, donde la demanda de vinos elegantes y de baja concentración tánica creció un 12% entre 2023 y 2025, según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Este auge impulsó inversiones en regiones como el Valle de Uco y Chubut, donde proyectos como Contra Corriente y Chacra han atraído capital extranjero, incrementando la entrada de divisas en un 8% en el último año.

image

Competitividad y sostenibilidad

La viticultura de precisión requerida por el Pinot Noir impulsa la adopción de tecnologías avanzadas, como sensores de suelo y drones para monitoreo, que incrementan los costos operativos en un 15%, pero mejoran la calidad y la sostenibilidad. En 2025, el 40% de las bodegas que producen Pinot Noir en Argentina han implementado prácticas orgánicas o biodinámicas, como Domaine Bousquet, respondiendo a la creciente demanda de vinos sostenibles en Europa, donde las exportaciones de este segmento crecieron un 10% en el último año.

Sin embargo, el desafío radica en escalar la producción sin comprometer la calidad. La baja densidad de plantaciones y los altos costos limitan el volumen, lo que posiciona al Pinot Noir como un producto de nicho.

image

Perspectivas a futuro

Todo parece indicar que quizá el Pinot Noir no logre destronar al Malbec, pero su crecimiento sostenido sugiere un futuro prometedor. En 2025, se espera que las exportaciones de esta variedad alcancen los USD 100 millones, un 20% más que en 2023, según proyecciones de WofA.

La clave estará en mantener la calidad y consolidar la identidad del Pinot Noir argentino, que combina frescura, fruta roja vibrante y texturas sedosas, diferenciándose de los estilos más terrosos de Borgoña o los afrutados de California.

Para los inversores, el Pinot Noir representa una oportunidad de diversificación en un mercado saturado de Malbec. Las bodegas que apuesten por esta cepa, junto con una estrategia de marketing enfocada en la exclusividad y la sostenibilidad, podrían captar una cuota mayor del segmento premium, donde los márgenes de ganancia superan el 40%. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad de las bodegas para equilibrar costos, calidad y escala en un contexto económico volátil.