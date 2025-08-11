Tras el portazo de Chile, las rurales de la Patagonia van a pedir que se cierre el ingreso de asado

“Queda claro que a los patagónicos nos mintieron ”; disparó Nora Lavayén, presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, luego de evaluar la decisión de Chile de cerrar sus fronteras a las carnes de la región luego que el gobierno nacional autorizara el ingreso de carne con hueso al sur del Río Colorado . “Nos dijeron, en la Resolución 460, que habían hecho las consultas con los países compradores y que no había objeciones, y ahora tenemos estas consecuencias”, analizó la dirigente.

Por lo pronto, y antes que pueda acomodar sus papeles en su nuevo escritorio porque aún está pendiente su designación oficial, el bloque patagónico de las rurales ya gestionan una entrevista con la futura titular del Senasa , y actual vicepresidenta del INTA, María Beatriz “Pilu” Giraudo.

El objetivo es pedir la derogación de todas las resoluciones y que se vuelva a instaurar en la barrera la prohibición de ingresar asado, bajo la premisa de que el “riesgo cero” de que ingrese aftosa a la región no existe.

Del otro lado de la cordillera

“Queremos plantear que se debe trabajar para que todo el país sea libre de aftosa sin vacunación, y que se deje de ensuciar a la Patagonia”, manifestó, y agregó que, a raíz de la decisión de Chile, “se vienen dando todo lo que veníamos planteando”, y sostuvo que la decisión del país vecino “es coherente con la postura que vienen manifestando hace tiempo”.

Por lo pronto, una sensación generalizada de indignación se vive entre los dirigentes ruralistas con una suma de hechos que van confirmando sus peores sospechas. Uno de esos “detalles” es que, luego de 8 años de intensas gestiones, hace pocos meses se había logrado hacer una venta de toros en pie a Chile, lo que abriría un gran mercado (con el consiguiente ingreso de divisas), para las cabañas de la región.

La primera operación fue previa a la resolución 460, y por eso se permitió su ingreso, pero “esa fue la primera y la última venta”, comentó Lavayén al ser consultada por +P.

Todavía falta...

“Y todavía falta la postura final de la Unión Europea y de Japón”, advirtió sobre compradores de carnes de la Patagonia que podría tomar el mismo camino de Chile y cerrar sus mercados, por lo tanto, “nos perjudica a todos que hoy tengamos ya algunas relaciones comerciales suspendidas y que haya otras que puedan tomar decisiones en el mismo sentido”.

En cuanto al plano judicial, luego que el juez de Viedma Hugo Greca rechazara el amparo de las rurales contra las medidas del SENASA, la estrategia de corto plazo sería no apelar esa medida a la espera de los resultados de un recurso administrativo que se presentó ante el ente sanitario, en el cual se cuestionan presuntas violaciones a la Ley en todo el proceso de apertura de la barrera.

El magistrado objetó el escrito de las rurales por considerar que no se atacó el informe técnico de SENASA que minimiza los riesgos de que ingrese aftosa a la región junto con el asado. “Pero nosotros no tuvimos acceso a ese informe”, se lamentó la dirigente de General Conesa.