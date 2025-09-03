Patagonia, el futuro del vino premium en Sudamérica

En el extremo austral de Sudamérica, Patagonia se consolida como un epicentro de la viticultura premium, transformando desafíos climáticos en oportunidades para Chile y Argentina. Esta región, caracterizada por paisajes extremos, vientos implacables y marcadas variaciones térmicas diurnas, no solo redefine la producción de vinos sudamericanos, sino que también captura la atención de inversores y consumidores globales.

La singularidad de la Patagonia posiciona a la región como un caso de estudio para quienes analizan tendencias en agroindustria y comercio internacional.

Los terroirs patagónicos, libres del amparo de los Andes, enfrentan vientos constantes y alta radiación UV debido a sus latitudes extremas. Estas condiciones generan uvas con hollejos más gruesos, ricos en compuestos aromáticos, y noches frías que preservan la acidez, resultando en vinos de calidad comparable a los de regiones frías europeas, pero con costos de producción hasta un 20% menores.

Desde un enfoque analítico, Patagonia ofrece ventajas competitivas claras. Sus condiciones climáticas actúan como barreras de entrada, reduciendo la competencia y permitiendo márgenes superiores en el segmento premium, donde el 15% de las ventas globales superan los 20 dólares por botella.

Con proyecciones de un crecimiento anual compuesto del 6% en exportaciones hasta 2030, Patagonia está lista para capturar una mayor cuota del mercado de vinos orgánicos y sostenibles. Su capacidad para producir expresiones únicas de uvas populares y variedades de climas fríos posiciona a la región como un motor de innovación y crecimiento económico, redefiniendo el potencial vitivinícola sudamericano.

Fuente: Decanter con aportes de +P