¿Qué bodega de Argentina obtuvo el premio a la mejor del mundo en Nueva York?

La industria vitivinícola global centró su mirada en Nueva York durante la reciente gala de los Wine Star Awards 2025 . En este escenario de máximo prestigio, la bodega mendocina Luigi Bosca alcanzó la cima competitiva al obtener el galardón como “Mejor Bodega del Nuevo Mundo” .

Este reconocimiento, otorgado por la influyente revista estadounidense Wine Enthusiast , llega en un momento simbólico para la institución: el festejo de su 125° aniversario . La distinción no solo premia un catálogo de etiquetas excepcionales, sino que valida una trayectoria marcada por la innovación constante y una visión estratégica que proyecta el terruño argentino hacia los mercados más exigentes del planeta.

Un legado familiar que trasciende fronteras

La ceremonia congregó a los líderes más influyentes del sector a nivel internacional. El premio fue recibido por figuras centrales de la familia Arizu: el Ingeniero Alberto Arizu, Alicia Mateu Arizu, Alberto Arizu (h) y Victoria Arizu. Esta presencia conjunta simbolizó la cohesión de tres generaciones que custodian un legado iniciado a finales del siglo XIX. La estatuilla representa la culminación de un proceso de expansión global donde la elegancia y la identidad mendocina actúan como estandartes de calidad.

La crítica especializada destaca que la bodega logró conjugar la tradición con la vanguardia tecnológica. Esta dualidad permite reinterpretar el vino sin perder la esencia que otorga la Cordillera de los Andes. El jurado de Wine Enthusiast subrayó la sofisticación de su operación global y su capacidad para ofrecer un siglo de vinificación de lujo. La publicación puso especial énfasis en sus Malbecs de alta calidad, los cuales consideran pilares de la excelencia vitivinícola contemporánea.

image Todos los premiados por la influyente revista estadounidense Wine Enthusiast. Foto: prensa Luigi Bosca.

La interpretación del entorno como ventaja competitiva

Durante su intervención en la gala, Alberto Arizu (h), presidente ejecutivo y referente de la cuarta generación, ofreció una perspectiva profunda sobre la filosofía de producción de la firma. El ejecutivo señaló que durante más de un siglo la bodega estudió los suelos andinos y exploró alturas impensadas. Este aprendizaje en entornos extremos forjó un carácter institucional basado en la paciencia y la humildad. Según Arizu, la convicción que guía cada decisión técnica es que el vino no debe imponerse a la naturaleza, sino interpretarla fielmente.

El reconocimiento como Mejor Bodega del Nuevo Mundo adquiere un matiz particular bajo esta premisa. Aunque la terminología industrial clasifica a la Argentina dentro de las regiones emergentes o "nuevas", Luigi Bosca aporta una profundidad histórica de 125 años. Esta "remasterización" del vino argentino implica utilizar la experiencia acumulada para elevar los estándares de precisión enológica y sustentabilidad, factores que resultan determinantes para los consumidores de alta gama en la actualidad.

Proyección estratégica y futuro del vino argentino

El impacto de este premio trasciende las paredes de la bodega situada en Vistalba. Consolida a Mendoza como una región capaz de liderar el segmento de lujo a nivel mundial. Desde la dirección de la empresa, reciben esta confirmación como un aval al rumbo estratégico trazado en la última década. El compromiso manifestado por la familia Arizu incluye la creación de vinos que generen emoción y el respeto absoluto por el origen geográfico de las uvas.

La obtención del Wine Star Award funciona como un catalizador para los próximos objetivos comerciales de la compañía. En un mercado global cada vez más competitivo, el sello de Wine Enthusiast otorga una ventaja reputacional significativa en Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de vino fino argentino. Luigi Bosca demuestra que la longevidad, lejos de ser un lastre, constituye el motor principal para proyectar la singularidad y la elegancia del Nuevo Mundo hacia el futuro.

Fuente: Luigi Bosca con aportes de redacción +P