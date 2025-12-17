Alarma hídrica: El río Negro perdió el 43% del agua en 20 años; la solución israelí para evitar el colapso

La semana pasada, el Gobierno de Río Negro hizo la presentación oficial, tanto en la sede del Poder Ejecutivo como en la del Poder Legislativo, de un estudio sobre recursos hídricos de toda la provincia. El informe, realizado por la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot , contiene una serie de recomendaciones y datos que, por sobre todas las cosas, constituye una hoja de ruta para "mejorar la gestión del agua " , como se describió desde el Gobierno provincial.

Una de las conclusiones es que se puede ampliar la superficie regada en 179.000 hectáreas con un resultado económico de 244 millones de dólares al año , si todos los proyectos se concretan. Las proyecciones se hicieron a 30 años.

Una definición tajante del trabajo es que se debe comenzar a instalar en la sociedad el concepto de Valor Económico del Agua (VEA). Esto implica que todo aquel que obtenga un provecho económico del uso del agua debe pagar una retribución acorde.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 10.44.53 Alerta Climática: Caudales del río Negro bajaron 43% en 20 años; se proyecta más descenso.

Más agua

Un servicio esencial es el agua potable. La empresa israelí planteó varias opciones, pero hay dos que resultan más viables. Una es ampliar la capacidad de transporte del canal Pomona-San Antonio, un angosto curso de agua que cruza 190 kilómetros de desierto. La otra opción es construir desde cero un canal que tome agua en el río Negro y culmine en Sierra Grande, pasando también por San Antonio Oeste. La opción más económica, con la posibilidad de regar en el trayecto 5.000 hectáreas, saldría unos 517 millones de dólares. También se contempló una opción que requiere un desembolso de 1.024 millones de dólares, pero incluye la posibilidad de regar 10.000 hectáreas.

Otro dato saliente, que se desprende de un documento de 37 páginas distribuido a los Legisladores provinciales, es que aún resta mucho por hacer respecto a la eficiencia del riego, que en la actualidad es del 50%.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 10.44.52 (2) El nacimiento en la central hidroeléctrica Ingeniero Guillermo Céspedes, ubicada cerca de Pomona.

El miércoles pasado se realizó la presentación oficial del trabajo, que fue solicitado por la exgobernadora Arabela Carreras y financiado por el CFI. Weretilneck reunió a buena parte de su equipo de trabajo en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, ubicada en Laprida 212 de Viedma.

Allí los detalles fueron presentados por Diego Berger, argentino residente en Israel, coordinador de proyectos internacionales de la empresa, y Juan Andrés Pina, director de proyectos. Fueron ellos quienes además expusieron ante la Comisión de Planificación de la Legislatura.

La ejecución de las recomendaciones efectuadas por esta empresa implicará cambios en leyes, reformulación de organismos, y un control más férreo sobre el uso con fines comerciales del agua.

Preguntas y respuestas

Desde +P hicimos algunas consultas al Superintendente del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro (DPA), Gastón Renda, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Junto a su equipo de trabajo elaboraron las respuestas.

- Se ve en el horizonte fuerte cambio climático. ¿El río Negro trae 43% menos de agua analizando los últimos 20 años? ¿Dentro de 30 años la cuenca tendrá otro 20% menos?

La tendencia de los últimos 20 años indica que, en promedio, se registró un descenso de la disponibilidad de agua del orden del 43%. En términos de volumen, esto implica que el derrame anual promedio actual se ubica en torno a los 23.000 hectómetros cúbicos al año.

Por otra parte, considerando los cambios proyectados en los parámetros hidroclimáticos respecto de la situación actual, se pronostica un descenso de la oferta hídrica del orden del 20% hacia el año 2055. En ese escenario, la oferta promedio se situaría en aproximadamente 18.000 hm³.

De todos modos, tanto la demanda urbana como la agrícola proyectada consumirá la mayoría del caudal disponible.

Para el caso del río Negro, en un escenario tendencial, la demanda total se proyecta del orden del 70% de la oferta disponible. Visto desde el otro lado, la oferta hídrica superaría a la demanda en aproximadamente en un 30%.

Ahora bien, si se incorporan bajo riego las 178.747 hectáreas proyectadas hacia 2055 —lo que implica aproximadamente duplicar la superficie actualmente regada—, la oferta hídrica, aun considerando los efectos del cambio climático, seguiría siendo mayor que la demanda. Esto se mantiene incluso bajo supuestos de una eficiencia de riego baja a media.

- ¿La eficiencia de conducción del riego hoy es del 50%?

Correcto. Esto se explica principalmente porque gran parte de la conducción se realiza a través de canales sin impermeabilizar, siendo las pérdidas por filtración la causa principal de los niveles de eficiencia.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 10.44.44 Mekorot: La hoja de ruta de Israel para mejorar la gestión del agua en Río Negro.

- Veo en el documento que dan indicadores, pero no el método de cómo mejorar la eficiencia. ¿Esa tarea docente, si se quiere, formará parte de las políticas a llevar adelante por la provincia?

Exactamente. Se trata de lineamientos generales que deberán traducirse en políticas públicas a implementar, las cuales requieren del compromiso y la participación de todos los actores involucrados. Será necesariamente un trabajo conjunto.

- En el trabajo figura un proyecto privado de 14.000 hectáreas en el Alto Valle. ¿Quién lo impulsa?

Este proyecto surge de un estudio contratado por el DPA a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del Plan Director de Riego del Alto Valle. Del mismo se desprende la posibilidad de regar, mediante bombeo, sectores aledaños al canal principal que no cuentan con dominio por gravedad (esto es al norte del curso de agua). Se lo considera privado en tanto serían los propios productores quienes realizarían la captación por bombeo y el riego presurizado.

Ampliar la frontera agrícola

- Ponen a Negro Muerto como un emprendimiento netamente privado. ¿En ese caso, tomarán agua del río directo los dueños de los campos?

Sí, es correcto. En este caso, el Estado aporta infraestructura básica, como caminos y parte de las obras necesarias para garantizar el acceso a la energía eléctrica, mientras que los privados desarrollan el resto de la infraestructura y toman el agua directamente del río.

- ¿Sumadas todas las áreas, el potencial económico es de 244 millones de dólares al año?

En caso de ejecutarse todos los proyectos previstos, e incorporarse las 178.747 hectáreas bajo riego proyectadas a 2055, esa es la estimación del impacto económico anual para la provincia. Cabe aclarar que se trata de una estimación sujeta a variaciones y basada en valores actuales.

- ¿El Valor Económico del Agua o VEA es el concepto a trabajar en el futuro?

Uno de los aspectos de mayor relevancia que destaca el Plan —y que coincide plenamente con la línea de trabajo que el DPA ya viene desarrollando— es la necesidad de establecer el valor económico del agua. Esto implica reconocer que, si bien el agua es un derecho y un bien público, quienes la utilizan para actividades que generan beneficios económicos deben realizar una retribución acorde a dicho uso. Este principio contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema hídrico provincial, promueve un uso más eficiente del recurso, desalienta el derroche y permite al Estado fortalecer la infraestructura, la fiscalización y los servicios vinculados a la protección del agua.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 10.44.52 (1) Río Negro podría regar 179.000 has adicionales con el plan hídrico.

- El gran desafío parece ser la construcción de un canal desde Conesa a Sierra Grande. Una opción requiere una inversión de 517 millones de dólares, con posibilidad de regar 5.000 hectáreas. La otra opción son 1.024 millones para 10.000 hectáreas. ¿La idea es que se haga un canal desde Conesa tomando agua del río? ¿Cuál es la recomendación que hizo la empresa respecto del acueducto Pomona-San Antonio?

Uno de los temas abordados por el Plan es el abastecimiento de agua dulce a la zona atlántica, donde la presión sobre los sistemas actuales de captación y distribución exige una mirada estratégica. El documento analiza tanto la optimización de la infraestructura existente —canal Pomona y acueductos de Sierra Grande— como la proyección de una alternativa de mayor escala, mediante un acueducto desde el río Negro, a la altura de Conesa. Estas propuestas representan una continuidad del enfoque de largo plazo que dio origen a obras emblemáticas como el Canal Pomona–San Antonio. La planificación hídrica requiere anticiparse a las necesidades de las próximas generaciones y sostener criterios de seguridad hídrica territorialmente equitativos.

El desarrollo productivo bajo riego en la zona de San Antonio está supeditado, en primer término, a que se garantice el abastecimiento de agua para consumo humano e industrial de la región. En este marco, una primera alternativa consiste en la ejecución de un acueducto que cubra la totalidad de las demandas, opción que implicaría costos de operación y mantenimiento que deberán ser analizados dentro de la estructura de costos de los cultivos a regar.

Una segunda alternativa es la concreción de un acueducto que permita independizar el abastecimiento humano e industrial del agrícola, lo que podría habilitar que el canal existente se destine únicamente al riego. Esta variante implica que el sector productivo pueda afrontar los costos asociados, en el marco del concepto de Valor Económico del Agua.

Finalmente, como opción intermedia, se plantea la posibilidad de incrementar o desarrollar áreas de riego mediante el aumento de la capacidad de conducción del canal, a través de la ejecución de las obras correspondientes, las cuales necesariamente deberán contar con el aporte de los usuarios, estableciéndose como condición previa la garantía del abastecimiento de agua para consumo humano e industrial de la región.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 10.44.44 (1) Valor Económico del Agua (VEA): La clave para que usuarios comerciales paguen por el recurso.

Irregularidades

- Dice el informe que hay mucho usuario agrícola sin registrar. ¿Esa situación en qué región de la provincia se da con más frecuencia? ¿Son muchos? ¿Se les puede comenzar a cobrar algo?

Mediante el uso de imágenes satelitales y el cruce de información con la base de datos del Catastro provincial, el DPA ha identificado usuarios que hacen uso del recurso hídrico sin haber completado el trámite correspondiente que habilita su uso formal. La distribución geográfica de estos casos es heterogénea, aunque se concentran mayormente en zonas donde no existen sistemas públicos de riego. En este contexto, se está poniendo en marcha un programa específico de regularización. Es importante destacar que solo aquellos emprendimientos debidamente registrados y con autorización de uso de agua pública cuentan con garantía de disponibilidad del recurso.

- ¿Las recomendaciones más fuertes pasan por ser más eficientes en el uso del recurso y darle un valor económico al agua?

En síntesis, el Plan Maestro brinda un marco de referencia amplio sobre el cual el DPA podrá continuar desarrollando políticas propias, adaptadas al territorio, alineadas con la normativa vigente y orientadas a garantizar un manejo equilibrado, racional y sostenible del agua en Río Negro. El desafío hacia adelante es transformar estas directrices en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población, impulsen el desarrollo productivo y aseguren la preservación de los sistemas hídricos para las próximas generaciones.

Ser más eficientes en el uso del agua y reconocer su valor económico en el desarrollo de emprendimientos productivos constituyen ejes centrales de este desafío.

Prioridades

- ¿Qué utilidad le darán ustedes al trabajo de la empresa Mekorot?

El Plan Maestro para el Sector Hídrico presentado constituye un insumo para comprender la situación actual del recurso y la incidencia del cambio climático para proyectar su uso futuro. Establece un conjunto de directrices generales que permitirán al Estado Provincial, a través del DPA, diseñar sus propios programas y ordenar prioridades hacia un horizonte de mediano y largo plazo.

Este trabajo reconoce un principio que para el DPA es central: el agua es un derecho fundamental, pero conlleva también obligaciones por parte de quienes la utilizan. Es imprescindible promover un uso racional y responsable del recurso, tanto en los sistemas de abastecimiento humano como en las actividades productivas. En un contexto marcado por la variabilidad climática y por la creciente demanda, la eficiencia, el control de pérdidas y las buenas prácticas de manejo adquieren una relevancia cada vez mayor.

La sociedad en su conjunto debe comprender que la disponibilidad de agua no es infinita y que su sostenibilidad depende en gran medida de las conductas individuales y colectivas.

Fuente: Mekorot con aportes de Redacción +P.