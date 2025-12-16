Alerta en Neuquén: nacieron las tucuras que pueden comerse el 40% del pasto en 20 días

Ante las primeras detecciones de nacimientos de tucuras de alas manchadas en campos de Neuquén, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ), solicitó a los productores realizar monitoreos periódicos en sus establecimientos para la detección temprana y el manejo oportuno de la plaga.

A diferencia de la Tucura Sapo, que se combate por estos días en el norte de Chubut y sur de Río Negro , y que se trata de un insecto áptero (sin alas) y robusto que se desplaza caminando y saltando, la Tucura de Alas Manchadas (también llamada alada) tiene alas bien desarrolladas, aunque son pequeñas y su capacidad de vuelo es limitada, se mueve más rápido y puede cubrir distancias mayores.

La recomendación de hacer verificaciones es para evitar un “estallido” de la plaga como ha ocurrido en las provincias vecinas.

El mensaje a los productores fue coordinado entre el SENASA, el gobierno de la provincia del Neuquén y el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB INTA-CONICET).

Esta especie recibe el nombre científico de Dichroplus maculipennis, y se desarrolla principalmente en mallines y áreas de pastizales. En determinadas condiciones de población, puede afectar la vegetación con consecuencias directas para la actividad productiva, teniendo en cuenta que su presencia afecta a cultivos y pastizales. “Cabe resaltar que este insecto no representa un riesgo para la salud de las personas o de los animales, ni transmite enfermedades”, se destacó en una información de SENASA.

Entre las sugerencias, se solicitó prestar atención a los estadios juveniles comúnmente llamados "mosquitas" o "saltonas", ya que en estas fases las acciones de control son más efectivas.

image

Manejo responsable y monitoreo

En caso de ser necesario el control de la plaga, es fundamental utilizar solamente productos fitosanitarios autorizados, respetando las recomendaciones agronómicas y cumplir con la legislación vigente, fue otra de las recomendaciones oficiales.

En caso de que el productor detecte la presencia de este insecto, debe comunicarse de forma inmediata al Centro Regional Patagonia Norte del SENASA, al INTA, o a las Agencias Locales de Producción del Neuquén.

La detección temprana de esta plaga “es un pilar fundamental para el éxito de las acciones de manejo”, y que el disponer de información precisa por parte de los dueños de los campos, “permite coordinar esfuerzos entre las instituciones y los productores para implementar estrategias de manejo oportuno y localizado”.

Ante la sospecha de presencia de la plaga dar aviso a través del WhatsApp al 11 5700 5704 o enviando un correo electrónico a [email protected].

Fuente: Senasa con aportes de +P