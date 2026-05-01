Crisis hídrica: el método que podría recuperar napas subterráneas en zonas rurales

La iniciativa transforma precipitaciones en una reserva subterránea, con resultados prometedores en zonas afectadas por la sequía.

En medio de una de las crisis hídricas más prolongadas de las últimas décadas , una innovadora iniciativa impulsada por la Universidad de Talca abre una nueva esperanza para las comunidades rurales y los sistemas productivos que dependen del agua subterránea. Se trata de un proyecto pionero en Sudamérica que plantea una solución concreta: capturar aguas lluvias durante el invierno y reinyectarlas directamente en pozos para recuperar las napas subterráneas.

La propuesta, liderada por la Cátedra Unesco en Hidrología de Superficie y encabezada por el académico Roberto Pizarro Tapia, surge como respuesta a una pregunta aparentemente simple pero profundamente transformadora: ¿es posible aprovechar el agua de lluvia acumulada para recargar los acuíferos directamente en los lugares donde se necesita?

La respuesta, tras meses de investigación y pruebas en terreno, fue contundente: sí es posible.

Una solución desde el territorio

El proyecto fue ejecutado en sectores rurales de las comunas de San Carlos, Coihueco y Ñiquén, en la región de Ñuble, zonas fuertemente afectadas por la escasez hídrica. Allí, el equipo investigador evaluó la factibilidad técnica de captar agua lluvia durante la temporada invernal, almacenarla en condiciones adecuadas y luego infiltrarla en el subsuelo mediante pozos tipo noria.

Este enfoque presenta una ventaja clave frente a otros sistemas de gestión hídrica: el agua se recarga exactamente en el mismo lugar donde será utilizada posteriormente. Según explicó Pizarro, este modelo permite que los beneficios sean directos y tangibles para quienes implementan estas soluciones, reduciendo pérdidas por transporte y distribución.

Además, el proyecto pone énfasis en la dimensión comunitaria. La investigación demostró que la efectividad del sistema aumenta significativamente cuando es adoptado de manera colectiva. En otras palabras, no basta con que un solo agricultor implemente la tecnología; el impacto real se logra cuando varias personas coordinan esfuerzos para captar, almacenar y recargar mayores volúmenes de agua.

Crisis hídrica y urgencia de soluciones

La relevancia de esta iniciativa se vuelve aún más evidente en un contexto donde el descenso de las napas subterráneas es cada vez más pronunciado. La combinación de factores como la disminución de precipitaciones, el cambio climático y la sobreexplotación de acuíferos ha generado un escenario crítico para miles de familias y actividades productivas.

En muchas zonas rurales de Chile, los pozos que antes garantizaban el abastecimiento de agua hoy presentan niveles alarmantemente bajos, obligando a depender de camiones aljibe o a reducir la producción agrícola.

crisis hídrica UTalca-1536x864 el agua se recarga exactamente en el mismo lugar donde será utilizada posteriormente.

Frente a esta realidad, la recarga artificial de acuíferos aparece como una alternativa viable y sostenible. Pero no cualquier tipo de agua puede ser utilizada. La normativa vigente exige que el recurso infiltrado sea igual o de mejor calidad que el existente en el subsuelo. En este punto, las aguas lluvias presentan una ventaja significativa.

De acuerdo con los resultados del estudio, el agua de lluvia, cuando es correctamente captada y almacenada, posee una calidad óptima para este tipo de procesos. Esto no solo garantiza el cumplimiento de la normativa, sino que también refuerza el valor ambiental de la propuesta.

Hacia una política pública

Uno de los principales desafíos que plantea este proyecto es su escalamiento. Si bien las pruebas piloto han demostrado resultados alentadores, el siguiente paso es transformar esta experiencia en una política pública que permita su implementación a mayor escala.

Según el equipo investigador, la adopción masiva de esta tecnología podría contribuir significativamente a restaurar los equilibrios hidrológicos en zonas afectadas por la sequía, además de reducir la presión sobre las napas subterráneas.

En este sentido, el financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Ñuble fue clave para demostrar la viabilidad del modelo. Sin embargo, su consolidación requerirá apoyo institucional, capacitación técnica y participación activa de las comunidades.

Innovación frente a la escasez

La propuesta de la Universidad de Talca no solo representa un avance científico, sino también un cambio de paradigma en la gestión del agua. En lugar de depender exclusivamente de fuentes externas o infraestructuras de gran escala, este modelo apuesta por soluciones locales, descentralizadas y sostenibles.

En un escenario donde la crisis hídrica se proyecta como uno de los mayores desafíos del siglo XXI, iniciativas como esta demuestran que la innovación, combinada con conocimiento técnico y participación comunitaria, puede abrir caminos concretos hacia la seguridad hídrica.

La lluvia, muchas veces vista como un recurso desaprovechado, podría convertirse así en la clave para recuperar los acuíferos y asegurar el acceso al agua para las futuras generaciones.

Fuente: Universidad de Talca con aportes Redacción +P.