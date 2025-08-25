El oscuro secreto del crecimiento vegetal: ¿La clave de la biodiversidad reside bajo tierra?

La científica del CONICET Sandra Díaz ganó múltiples premios por su trabajo, incluido el Premio Konex y el Princesa de Asturias. Foto: Conicet

Un estudio de vanguardia, con la participación de la reconocida científica del Conicet Sandra Díaz , destapó un vínculo fascinante y fundamental en la biología vegetal: la correlación entre el tamaño de las semillas y la estructura de las raíces, una relación mediada por una simbiosis subterránea. Lejos de ser un fenómeno aleatorio, la capacidad de una planta para producir semillas grandes está directamente relacionada con su habilidad para asociarse con hongos microscópicos, revelando una economía de recursos y defensa que opera fuera de la vista.

Publicado en la prestigiosa revista Nature Plants , el análisis de más de 1.100 especies vegetales globalmente distribuidas demuestra que las plantas con micorrizas arbusculares (AM) que producen semillas de mayor tamaño, poseen raíces más gruesas y con una corteza más amplia. Esta estructura no es un capricho evolutivo, sino una adaptación estratégica que les permite albergar más hongos micorrícicos.

Estos hongos actúan como socios comerciales: a cambio de carbohidratos de la planta, proporcionan un acceso mejorado a nutrientes esenciales, como el fósforo, un elemento clave para el desarrollo de semillas grandes. Además, estos hongos ofrecen un servicio de seguridad, protegiendo las raíces contra patógenos del suelo.

Una lección para la agricultura y la silvicultura

Este hallazgo no es solo una revelación teórica; tiene profundas implicaciones económicas y agrícolas. En el ámbito de la silvicultura y la agricultura, la identificación y el cultivo de especies con esta característica -raíces gruesas que facilitan la simbiosis AM y resultan en semillas grandes- podría ser la clave para una producción más eficiente y sostenible.

La capacidad de una planta para maximizar la absorción de nutrientes a través de esta red simbiótica podría reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos, disminuyendo los costos de producción y el impacto ambiental.

Además, el estudio sugiere que esta estrategia subterránea es consistente en diferentes climas, lo que la convierte en una poderosa herramienta para el desarrollo de cultivos resilientes en un contexto de cambio climático global. La defensa natural contra patógenos del suelo, un problema que cada año genera pérdidas millonarias en la agricultura, se presenta como un subproducto de esta simbiosis.

Una nueva perspectiva de la vida

El concepto de "fenotipos enredados" que menciona la investigadora encapsula la complejidad de estas interacciones. La forma en que organismos radicalmente diferentes, como una planta y un hongo, actúan juntos para influir en características tan distantes como el tamaño de la semilla, desafía la visión tradicional de la biología. No se trata solo de la genética de la planta, sino de una red de cooperación que ha modelado la biodiversidad a lo largo de millones de años.

Este estudio no solo responde preguntas, sino que abre la puerta a nuevas líneas de investigación sobre cómo estas alianzas invisibles podrían ayudar a las especies a adaptarse a entornos cambiantes, ofreciendo valiosas lecciones para la conservación y el manejo de los ecosistemas en un mundo cada vez más volátil.